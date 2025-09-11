Lavoro a tempo indeterminato: società di consulenza di Lonate Pozzolo cerca Full Stack Developer

Digitalminds, società di consulenza informatica e sviluppo software con sede a Lonate Pozzolo (VA), è alla ricerca di un/una Full Stack Developer Gestionale con esperienza da inserire in un team tecnico in espansione, dove il contributo individuale ha un impatto reale.

La posizione è pensata per chi desidera lavorare su progetti evoluti e in continua crescita, partecipare a un ambiente tecnologicamente stimolante e contribuire allo sviluppo di soluzioni digitali concrete come:

Xilema Medical (software gestionale per il mondo sanitario medicale)

(software gestionale per il mondo sanitario medicale) Amelix AI (piattaforma per l’automazione intelligente dei processi soluzione di Intelligenza Artificiale)

Cosa prevede il ruolo

La figura selezionata si occuperà dello sviluppo e del miglioramento di soluzioni gestionali proprietarie, tra cui Xilema Medical, pensato per il mondo sanitario medicale, e Amelix AI, una piattaforma per l’automazione intelligente dei processi soluzione di Intelligenza Artificiale. Il lavoro prevede un coinvolgimento diretto nell’intero ciclo di vita delle funzionalità software: dall’analisi alla progettazione, dallo sviluppo al test, fino al rilascio.

Nel contesto di un team tecnico in crescita, sarà fondamentale garantire un’interazione continua con colleghi e figure di supporto clienti, per gestire l’evoluzione costante delle funzionalità e affrontare in modo efficace le eventuali problematiche tecniche, incluse quelle provenienti dal primo livello di assistenza.

Con il tempo e l’esperienza, la persona inserita sarà coinvolta anche nell’analisi dei processi aziendali dei clienti, con l’obiettivo di tradurre esigenze specifiche in soluzioni personalizzate. Sarà richiesto di acquisire una conoscenza completa dei prodotti sia dal punto di vista funzionale che tecnico, comprendendo a fondo codice sorgente, database, repository e ambienti di sviluppo, così da diventare una figura di riferimento per l’intera business unit.

Competenze richieste

Si richiede un’ottima conoscenza di .NET Core, HTML, SQL e dei principali database relazionali. È necessaria una buona dimestichezza con i principali sistemi operativi server-side e un’esperienza concreta nel ciclo completo di sviluppo software: dall’analisi, alla progettazione, dallo sviluppo al test e rilascio. È considerato un plus il metodo di lavoro basato su pratiche agili e la scrittura di codice pulito, testabile e manutenibile.

Il profilo ideale

Si cercano candidati che abbiano già lavorato nel campo dello sviluppo software (3-5 anni di esperienza pregressa), meglio se in ambito gestionale. È utile avere alle spalle studi di tipo informatico, economico o affine, anche a livello di diploma. Serve una certa familiarità con l’inglese tecnico, oltre a buone capacità di lavorare con gli altri, autonomia e un approccio pratico alla risoluzione dei problemi.

Cosa distingue questa opportunità

Entrare in Digitalminds significa avere accesso a un contratto a tempo indeterminato in un ambiente che valorizza la crescita professionale. La modalità di lavoro è ibrida, con la possibilità di alternare presenza in sede e smart working in un equilibrio sostenibile. L’ambiente è giovane, stimolante, e orientato alla ricerca costante di soluzioni innovative, con investimenti concreti nella formazione e nell’aggiornamento tecnico. Non si tratta solo di una posizione tecnica, ma di una reale occasione per contribuire con idee, visione e competenze alla costruzione di progetti con impatto concreto. Chi entra in questo team può diventare nel tempo un riferimento tecnico per l’intera business unit software, acquisendo responsabilità e visibilità interna.

Come candidarsi

Per inviare la propria candidatura è sufficiente trasmettere il curriculum vitae aggiornato a:

Email: humantalent@digitalminds.it

Le candidature saranno esaminate con attenzione. I profili selezionati saranno contattati per un colloquio conoscitivo.

Contatti

Digitalminds Srl

Via del Gregge, 100 – WTC Building 2

21015 Lonate Pozzolo (VA)

Tel: 0331 1813918

Email: marketing@digitalminds.it

Canali digitali:

Sito | Facebook | LinkedIn | YouTube