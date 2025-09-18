Le 100 migliori Pmi in Europa: sul podio la milanese Bending Spoons
L’edizione 2025 del ranking Great Place to Work premia tre aziende italiane: spicca la milanese Bending Spoons, terza assoluta nel continente
Un’azienda italiana conquista il podio tra i migliori ambienti di lavoro d’Europa. È la milanese Bending Spoons, specializzata nello sviluppo software, che si è classificata al terzo posto assoluto nell’edizione 2025 della classifica Best Small & Medium Workplaces in Europe, stilata da Great Place to Work, organizzazione leader nella ricerca sulla cultura organizzativa.
Il ranking, costruito sulla base delle opinioni di oltre 1,5 milioni di collaboratori europei, individua le 100 migliori PMI con un numero di dipendenti compreso tra 50 e 499. Le aziende sono valutate su fiducia, innovazione, valori e leadership, oltre alla capacità di creare un’esperienza di lavoro “For All”, inclusiva e valorizzante per ogni persona.
A guidare la top ten è la svedese Castra AB, seguita dall’austriaca willhaben internet service GmbH & Co KG. Sul terzo gradino del podio l’Italia, con Bending Spoons. Completano i primi dieci posti società di Norvegia, Svezia, Austria, Olanda, Portogallo, Danimarca e Spagna.
Nel complesso, l’Italia conta tre realtà in classifica: oltre a Bending Spoons (3° posto), figurano Alnylam (24°), attiva nel settore biotecnologie e farmaceutico, e Skylabs (93°), società di consulenza digitale in ambito IT. Il confronto tra paesi vede primeggiare Olanda e Regno Unito, con 13 organizzazioni ciascuno, seguiti da Spagna (12), Germania e Svezia (10). L’Italia con tre realtà si colloca dietro, ma con la soddisfazione di avere un’azienda sul podio. I settori più rappresentati sono l’Information Technology (37%) e i servizi professionali (15%).
