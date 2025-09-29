Le autrici locali protagoniste dei “Mercoledì letterari” alla biblioteca di Samarate
Proposti da Samarate Loves Books in collaborazione con il Comune. Il primo ciclo prevede tre appuntamenti, tra romanzi gialli e tema educativo
Tornano in biblioteca a Samarate i “Mercoledì letterari” proposti da Samarate Loves Books in collaborazione con il Comune e che proseguiranno fino a maggio 2026.
Primo ciclo dedicato a tre autrici locali: la giornalista e scrittrice samaratese Emanuela Signorini con “Bottonuto di fragole e sangue”, un giallo storico ambientato agli inizi del Novecento nel quartiere milanese (oggi scomparso) del Bottonuto. «Segue la giornalista e scrittrice di Ferno Sara Magnoli con la ri-edizione di un giallo che fa parte della trilogia del SE e per chiudere questo primo ciclo di incontri, l’esordiente scrittrice e pedagogista clinica, la samaratese Silvia Martella con un saggio rivolto ai genitori» spiega Consuelo Sozzi, di Samarate Loves Books.
Il calendario
Si parte con Emanuela Signorini il mercoledì 15 ottobre, alle 20.30.
Al 12 novembre si prosegue con “Se è così che si muore”, con Sara Magnoli.
Infine al 10 dicembre la serata dedicata a “Genitori liberi: itinerari per educare senza sensi di colpa”, con Silvia Martella.
Ingresso gratuito e possibilità di acquistare i libri
Tutti gli eventi sono ad ingresso libero , verranno moderati da Consuelo Sozzi.
Durante la serata sarà sempre possibile acquistare i libri grazie alla collaborazione con le librerie del territorio.
