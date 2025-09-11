Le dirette del venerdì su Radio Materia: sport per disabili e gin personalizzati

Ultimo appuntamento settimanale con il pomeriggio di Radio Materia. Alle 16,30 saremo in diretta con Soci All Time per presentarvi e raccontarvi una storica realtà associativa che promuove lo sport per disabili che è Polha mentre alle 18 avremo con noi a Chi l’avrebbe mai detto la storia di un barman che produce gin personalizzati.

Soci All Time (16,30)

Costituita il 13 marzo 1982, Polha, rappresenta una voce importante del territorio, del mondo sociale e dello sport. L’attività dell’associazione spazia dall’atletica leggera alla boccia parolimpica, dall’handbike al kayak, dal nuoto al para ice-hockey, dal para snowboard al sitting volley e al tennis tavolo. Avremo con noi un rappresentante dell’associazione. (nella foto la presidente Daniela Colonna Preti.

Chi l’avrebbe mai detto (18,00)

Il nostro show radiofonico pomeridiano ospita Walter Colombo, barman di grande esperienza che ha deciso di mettersi in proprio in un mondo particolare, quello dei gin che oggi sono tornati di grande moda nella scelta dei frequentatori dei cocktail bar. Parleremo con lui e il suo socio di Gin Autentici, una piccola e giovane realtà che personalizza questo spirito in base alle particolarità del cliente, un buon modo per avvicinarci al weekend.