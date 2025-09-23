Le dirette di mercoledì a Radio Materia tra rapporto uomo animale e bambini vittime della guerra

Gli appuntamenti di Radio Materia in diretta di mercoledì ci portano a conoscere un nuovo modo di interpretare il rapporto tra uomo e animale e a conoscere una nuova iniziativa umanitaria nata a Legnano e dedicata ai bambini vittime di guerra, tema quanto mai attuale e importante.

Alle 16,30 avremo come ospite Antonia Cassano dell’associazione Cuore in coda, oltre l’Anima-le. Si tratta di un ente del terzo settore che vuole andare oltre l’ idea dell’animale come mero compagno di vita e avventura, oltre la consapevolezza per guardarlo come essere senziente ed emotivo.

Alle 18 parleremo con il dottor Massimo Del Bene e con il dottor Paul Ley della Fondazione War Children Hospital, nata a Legnano nell’aprile del 2025. Questa realtà si dedica a curare gratuitamente i bambini vittime di guerra. L’idea alla base è semplice ma potente: portare l’esperienza di chirurghi ricostruttivi nei luoghi colpiti dai conflitti e accogliere in Italia i piccoli pazienti quando non è possibile operarli nei loro Paesi. La Fondazione non è solo un progetto sanitario, ma un gesto di solidarietà concreta che ridona dignità e speranza ai bambini che hanno subito le conseguenze più crudeli della violenza. Poco dopo la sua nascita ha realizzato una azione benefica a favore di una clinica in Siria. Dopo l’avvio di un ciclo di mostre fotografiche per far conoscere il progetto il dottor Del Bene partirà per la prima missione firmata War Chirldren Hospital: la prima di tante altre. Ne parleremo direttamente coi protagonisti.

Come contattarci

Ascoltateci e inviateci suggerimenti per nuove storie di persone o associazioni al 3534848857 (whatsapp) oppure scrivendo a radiomateriavn@gmail.com.

Per ascoltarci

www.radiomateria.it

www.varesenews.it/radio-materia/

App: Radio Garden o Tune In

ASCOLTA LE REPLICHE

