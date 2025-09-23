Le dirette di mercoledì a Radio Materia tra rapporto uomo animale e bambini vittime della guerra
A Soci All Time (16,30) avremo ospite Antonia Cassano che ci parlerà del rapporto uomo-animale mentre alle 18 ospiteremo il dottor Del Bene e il dottor Ley della fondazione War Children Hispital
Gli appuntamenti di Radio Materia in diretta di mercoledì ci portano a conoscere un nuovo modo di interpretare il rapporto tra uomo e animale e a conoscere una nuova iniziativa umanitaria nata a Legnano e dedicata ai bambini vittime di guerra, tema quanto mai attuale e importante.
Soci All Time
Alle 16,30 avremo come ospite Antonia Cassano dell’associazione Cuore in coda, oltre l’Anima-le. Si tratta di un ente del terzo settore che vuole andare oltre l’ idea dell’animale come mero compagno di vita e avventura, oltre la consapevolezza per guardarlo come essere senziente ed emotivo.
Chi l’avrebbe mai detto
Alle 18 parleremo con il dottor Massimo Del Bene e con il dottor Paul Ley della Fondazione War Children Hospital, nata a Legnano nell’aprile del 2025. Questa realtà si dedica a curare gratuitamente i bambini vittime di guerra. L’idea alla base è semplice ma potente: portare l’esperienza di chirurghi ricostruttivi nei luoghi colpiti dai conflitti e accogliere in Italia i piccoli pazienti quando non è possibile operarli nei loro Paesi. La Fondazione non è solo un progetto sanitario, ma un gesto di solidarietà concreta che ridona dignità e speranza ai bambini che hanno subito le conseguenze più crudeli della violenza. Poco dopo la sua nascita ha realizzato una azione benefica a favore di una clinica in Siria. Dopo l’avvio di un ciclo di mostre fotografiche per far conoscere il progetto il dottor Del Bene partirà per la prima missione firmata War Chirldren Hospital: la prima di tante altre. Ne parleremo direttamente coi protagonisti.
Come contattarci
Ascoltateci e inviateci suggerimenti per nuove storie di persone o associazioni al 3534848857 (whatsapp) oppure scrivendo a radiomateriavn@gmail.com.
Per ascoltarci
www.varesenews.it/radio-materia/
App: Radio Garden o Tune In
ASCOLTA LE REPLICHE
Soci All Time
Chi l’avrebbe mai detto
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
DavideCastronno su "Chiediamo ad Anas di abbattere i ruderi all'ingresso di Varese"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.