Le dirette di Radio Materia di mercoledì tra impegno per ambiente e cultura e lotta alla corruzione

Mercoledì a Radio Materia parleremo di tutela ambientale e culturale alle 16,30 e di lotta alla corruzione ed etica alle 18. Le dirette del pomeriggio della nostra web radio accenderanno due fari importanti sia per chi sente l’impegno per l’ambiente e per la cultura, sia per chi ritiene che un mondo senza corruzione sia più giusto e più sano. Nella trasmissione Soci All Time avremo come ospite Ilaria Mai dell’Alveare di Buguggiate mentre per chi l’avrebbe mai detto sarà con noi Giorgio Fraschini di Transparency International.

Soci All Time

Ilaria Mai sarà con noi alla 16,30. È la presidente dell’associazione l’Alveare di Buguggiate Odv, un’associazione unica nel suo genere in provincia di Varese perché si occupa di tutela ambientale e di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale.

Chi l’avrebbe mai detto

Alle 18,00 Giorgio Fraschini,responsabile del Programma Whistleblowing a Transparency International Italia dal 2009, ci raccontrerà di ALAC, un centro per l’assistenza delle persone testimoni e vittime di casi di corruzione; del progetto WhistleblowingIT, che mette a disposizione di oltre 6.000 organizzazioni pubbliche e private piattaforme per le segnalazioni e guide per le buone pratiche; di advocacy normativa, ricerca, formazione e di campagne informative sul tema.

Ve lo racconteremo chiacchierando coi nostri ospiti, come sempre, con semplicità e in un clima rilassato per aiutarvi a conoscere storie che forse non conoscevate e rendervi il pomeriggio più interessante. Ascoltateci su www.radiomateria.it.