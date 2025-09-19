Cavaria con Premezzo
Le mille sfumature nell’autismo, La “Color Run Inclusiva” di Cavaria
Per concludere la giornata, dalle ore 19:30 alle ore 22:30 si terrà la cena solidale, organizzata dai volontari dell’Oratorio di Premezzo
Sabato 20 settembre il comune di Cavaria con Premezzo ospita, per la prima volta nella provincia di Varese, l’evento “Le mille sfumature nell’Autismo: Color Run Inclusiva”.
L’evento è organizzato dall’ETS Blue Life Autismo e Diritti APS ASD, in collaborazione con l’Oratorio S. Giovanni Paolo II di Premezzo e con il patrocinio del Comune di Cavaria con Premezzo e da Regione Lombardia.
Le attività si svolgeranno dalle ore 16:30 alle ore 22:30, presso l’Oratorio S. Giovanni Paolo II di Premezzo. Dalle ore 16:30 si terranno dei brevi interventi di accoglienza da parte degli organizzatori e delle autorità, mentre la partenza della camminata è prevista per le ore 17:00. Si sottolinea che l’evento si terrà all’insegna dell’inclusione, ed è aperto a tutti. I partecipanti indosseranno magliette bianche o azzurre con il logo dell’associazione (un cuore circondato dal simbolo dell’infinito) e riceveranno in dotazione sacchetti di Holi Colors (colori atossici e biodegradabili), simbolo delle diverse sfumature dello spettro autistico, da lanciare per rendere l’evento un’esplosione di colori e gioia.
I bambini e ragazzi con autismo presenti saranno i veri protagonisti dell’evento: per loro saranno infatti presenti trucca bimbi e animatori. Alle ore 18:15 si potrà assistere all’esibizione di Matteo Filippini, uno dei più accreditati mentalisti italiani, che trasmetterà il messaggio della potenzialità e forza della mente umana, in tutte le sue sfaccettature.
Per concludere la giornata, dalle ore 19:30 alle ore 22:30 si terrà la cena solidale, organizzata dai volontari dell’Oratorio di Premezzo. Dalle ore 20:30 suoneranno dal vivo “Equipe Trecinquequattro” e “Tatiana Calonghi live”. Condivisione e inclusione saranno i concetti chiave dell’evento, espressione di una comunità forte e coesa, capace di dimostrare accoglienza e sostegno per tutti i suoi membri, specialmente i più fragili.