Le pensioni di ottobre in pagamento da mercoledì 1° ottobre: ritiri agli sportelli e ATM Postamat

Da mercoledì 1° ottobre inizieranno i pagamenti delle pensioni del mese di ottobre 2025. Poste Italiane ha comunicato che le pensioni saranno disponibili per il ritiro in tutti gli uffici postali della provincia. A partire dalla stessa data, i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito, potranno prelevare la pensione direttamente dagli ATM Postamat, senza dover recarsi allo sportello.

I pensionati che possiedono una Carta di Debito associata ai propri conti o libretti, nonché i titolari di Postepay Evolution, beneficeranno di un ulteriore vantaggio. Poste Italiane offre infatti una polizza assicurativa gratuita che copre fino a 700 euro all’anno, in caso di furto di contante subito nelle due ore successive al prelievo effettuato presso gli sportelli postali o gli ATM Postamat.

Per evitare affollamenti e tempi di attesa prolungati, Poste Italiane consiglia ai pensionati di recarsi presso gli uffici postali durante la tarda mattinata o nel pomeriggio, preferibilmente nei giorni successivi ai primi. Questo permetterà di gestire al meglio i flussi di persone e di ridurre le attese.

Per maggiori informazioni, i pensionati possono consultare il sito ufficiale di Poste Italiane (www.poste.it) o chiamare il numero di assistenza 06 45263322.

Con il nuovo sistema di pagamento e l’opportunità di prelevare in autonomia tramite gli ATM, Poste Italiane cerca di rendere il ritiro della pensione più comodo e sicuro per tutti i pensionati della provincia.