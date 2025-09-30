Varese News

Economia

Le pensioni di ottobre in pagamento da mercoledì 1° ottobre: ritiri agli sportelli e ATM Postamat

Poste Italiane informa che a partire da mercoledì 1° ottobre saranno disponibili le pensioni del mese. Ritiro in ufficio postale o tramite ATM Postamat, con polizza assicurativa gratuita per i prelievi in contante

Generico 29 Sep 2025

Da mercoledì 1° ottobre inizieranno i pagamenti delle pensioni del mese di ottobre 2025. Poste Italiane ha comunicato che le pensioni saranno disponibili per il ritiro in tutti gli uffici postali della provincia. A partire dalla stessa data, i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito, potranno prelevare la pensione direttamente dagli ATM Postamat, senza dover recarsi allo sportello.

I pensionati che possiedono una Carta di Debito associata ai propri conti o libretti, nonché i titolari di Postepay Evolution, beneficeranno di un ulteriore vantaggio. Poste Italiane offre infatti una polizza assicurativa gratuita che copre fino a 700 euro all’anno, in caso di furto di contante subito nelle due ore successive al prelievo effettuato presso gli sportelli postali o gli ATM Postamat.

Per evitare affollamenti e tempi di attesa prolungati, Poste Italiane consiglia ai pensionati di recarsi presso gli uffici postali durante la tarda mattinata o nel pomeriggio, preferibilmente nei giorni successivi ai primi. Questo permetterà di gestire al meglio i flussi di persone e di ridurre le attese.

Per maggiori informazioni, i pensionati possono consultare il sito ufficiale di Poste Italiane (www.poste.it) o chiamare il numero di assistenza 06 45263322.

Con il nuovo sistema di pagamento e l’opportunità di prelevare in autonomia tramite gli ATM, Poste Italiane cerca di rendere il ritiro della pensione più comodo e sicuro per tutti i pensionati della provincia.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 30 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.