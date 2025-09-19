Libera Uscita, weekend tra tributi e concerti in provincia di Varese in attesa di festeggiare 20 anni di musica live
Dal tributo a Ligabue a Varese fino alla prima Festa della Birra di Brissago Valtravaglia e a un live speciale a Monvalle, un weekend ricco di musica dal vivo
Questo weekend la provincia di Varese si anima con diversi appuntamenti musicali da non perdere. Venerdì 19 settembre live alla prima Festa della Birra di Brissago Valtravaglia, un evento che unirà buona musica, birre artigianali e atmosfera festosa. La serata vedrà anche la partecipazione di Ruben Vaghi, un grande maestro alla chitarra.
Sabato 20 settembre, il palco sarà a Monvalle, al locale Da quelli là, dove si esibirà la band composta da Simone Pelucco (chitarra), Roberto Zanon (chitarra), Daniela Marelli (basso), Gianluca Coatti (batteria), Alessandro Marchianni (suoni e basso all’occorrenza) e Modesto Carraro (voce). Una formazione completa pronta a offrire al pubblico energia e buona musica.
Tra gli appuntamenti da segnalare anche Libera Uscita, il tributo a Ligabue, che a ottobre festeggerà i suoi 20 anni di attività con un concerto speciale di compleanno. La band, ormai un punto di riferimento per gli appassionati del rocker di Correggio, proporrà i brani più amati del cantante, celebrando due decenni di musica e passione.
Per gli eventi di domani e sabato, il programma rimane confermato, mentre ulteriori dettagli sulla grande festa dei vent’anni all’Arlecchino del 18 ottobre saranno comunicati prossimamente.
Un weekend all’insegna della musica dal vivo, perfetto per chi vuole passare serate tra birra, buona compagnia e performance dal vivo.
