L’invasione dei bruchi di Ifantria al Parco Bassetti

Al Parco Bassetti si diffonde la Ifantria americana e ci sono proteste e segnalazioni per l’invasione di bruchi nel più ampio e amato dei parchi gallaratesi. Anche se dal Comune viene specificato che non sono previsti interventi perché «il picco è già raggiunto» e i bruchi «con il calo delle temperature sono destinati a scomparire».

Già a fine agosto il caso era stato sollevato – quasi preventivamente – dai Verdi che avevano segnalato la presenza di una pianta già “colonizzata” dalle ragnatele e dai bruchi, chiedendo interventi di contenimento.

Le segnalazioni delle ultime due settimane da parte di altri cittadini raccontano di una situazione comunque problematica: «Nella zona dei giochi è pieno di bruchi, sui giochi e anche sulle panchine, cadono dagli alberi» racconta una lettrice che frequenta il parco con i figli piccoli. «Nella parte alta non so, ma in quella basse è un incubo. Non si può fare nulla?».

«Ad agosto la situazione non era così» aggiunge un altro cittadino. «È vero che si vedono anche molte piante private in giro che sono semimorte o cosparse di bruchi pelosi ma mi chiedo se non si possa intervenire almeno nel parco».

«Va ricordato che non sono pericolosi per la salute umana» premette l’assessore Sandro Rech, responsabile per l’ambiente e il verde, a cui abbiamo chiesto un commento. Che affida poi la risposta nello specifico e nel tecnico alla nota dell’agronomo comunale che (al di fuori della parte generale sulla natura dell’insetto e la sua diffusione) riportiamo pressoché integralmente.

Il tecnico ricorda che «non è previsto nessun intervento specifico da parte del Servizio Fitosanitario Regionale» e che in generale è consigliabile intervenire «contro le larve di seconda generazione», nel periodo nel cuore dell’estate, a fine luglio-inizio agosto.

Consiglio generale valido anche per i cittadini. Ma per i parchi pubblici? L’agronomo dice che «intervenire su alberi del patrimonio pubblico confinanti con alberi privati, rende inutile il trattamento in quanto gli insetti volano e non hanno difficoltà a ricolonizzare».

E dunque? A questo punto non resta che aspettare: «Il picco di defogliazione dovrebbe ormai essere stato raggiunto anche se sono ancora presenti i lepidotteri che con il calo delle temperature sono destinati a scomparire».

È la linea adottata anche in altri Comuni lombardi in queste ultime settimane, mentre altri – ad esempio Solaro nel Saronnese – stanno prevedendo interventi di disinfestazione anche in questa fase in cui le temperature sono in lento calo. Altri Comuni invece avevano svolto le ultime disinfestazioni sul finire di agosto.

Di seguito l’intervento dell’assessorato e dell’agronomo comunale: