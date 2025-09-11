L’istituto Humanitas di Rozzano il miglior ospedale “smart” italiano secondo la rivista Newsweek

Sono tutti statunitensi i 7 miglior ospedali al mondo per l’utilizzo di tecnologie digitali, intelligenza artificiale e innovazione al servizio dei pazienti. La classifica generale del Newsweek dei migliori ‘smart hospitals’, colloca in prima posizione la Cleveland Clinic in Ohio seguita dalla May Clinic del Minnesota.

In questo elenco, che raggruppa tutte le diverse specialità mediche, il primo ospedale fuori dagli Usa è in Germania a Berlino mentre il primo presidio italiano si trova in 54esima posizione ed è l’Huamitas di Rozzano. In sessantaduesima posizione si colloca il presidio pediatrico Bambin Gesù di Roma, che supera di due posizioni la San Raffaele sempre di Milano.

Tra le strutture lombarde in ottantottesima posizione troviamo lo IEO di Milano mentre la prima azienda pubblica è il Niguarda posizionato nella fascia 101-350.

Dodici i differenti settori di indagine, in base alle specialità mediche, che hanno permesso di valutare 300 ospedali in campo cardiologico e oncologico, 250 presidi pediatrici, 150 specializzati in cardiochirurgia , endocrinologia, ortopedia e pneumologia, 125 specifici su neurologia, neurochirurgia e urologia e 100 ospedali di ostetricia e ginecologia.

A livello di singole specialità, si segnalano il Centro Cardiologico Monzino che si distingue nella chirurgia cardiaca e nella cardiologia, la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta è prima in neurologia e neurochirurgia, mentre per l’oncologia il riferimento resta l’Istituto Europeo di Oncologia – IEO.

L’Ospedale San Raffaele è secondo in endocrinologia e urologia, oltre che tra i migliori in cardiologia. L’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano è secondo in gastroenterologia, mentre il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano si distingue in ostetricia e ginecologia (secondo in Italia) e in pneumologia (quinto). L’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano è il secondo centro italiano in oncologia, l’Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio di Milano, del Gruppo San Donato è secondo in ortopedia e l’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi – ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano rappresenta il quarto centro pediatrico italiano.

«La Lombardia – dichiara l’assessore al Welfare, Guido Bertolaso – conferma ancora una volta il suo ruolo di guida nella sanità nazionale. Non solo tre ospedali lombardi tra i primi quattro italiani nella classifica degli smart hospitals, ma anche cinque primi posti nelle discipline specialistiche dimostrano come la nostra regione sappia coniugare innovazione tecnologica, ricerca scientifica ed eccellenza clinica. È un patrimonio di competenze e professionalità che intendiamo rafforzare, continuando a investire in strutture moderne e percorsi di cura sempre più efficaci e vicini al cittadino».