L’Italia del volley maschile di nuovo campione: oro nel mondiale di pallavolo

La squadra di Fefè De Giorgi batte la Bulgaria e consacra un nuovo corso eccezionale

L’Italia si conferma indiscussa regina della pallavolo mondiale: a pochi giorni dal trionfo delle ragazze, anche la squadra maschile da Fefè De Giorgi vince il titolo iridato, superando per 3-1 la Bulgaria (foto: federvolley).

Quinto titolo mondiale: dopo i primi tre della “generazione d’oro “ di inizio Novanta, è arrivata la doppietta nel 2022 e 2025 a consacrare un nuovo corso eccezionale per il nostro movimento pallavolistico.

Dopo l’oro olimpico centrato dalla femminile a Parigi, a questo punto l’unico alloro rimasto tabù per gli azzurri sotto rete rimane l’oro maschile a cinque cerchi.

Convincente la finale degli azzurri, che hanno dominato lasciando poco spazio ai bulgari: i set si sono conclusi sui punteggi 25-21, 25-17, 17-25, 25-10.

Pubblicato il 28 Settembre 2025
