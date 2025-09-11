Varese News

L’italiana Bending Spoons acquista Vimeo per 1,38 Miliardi di dollari

L'azienda di Milano è tra i principali sviluppatori di app a livello mondiale, conosciuta per applicazioni come Splice, Remini, StreamYard, WeTransfer, Meetup ed Evernote

vimeo

L’italiana Bending Spoons, una delle più grandi società tech europee di sviluppo di app mobili con sede a Milano, ha annunciato l’acquisto della piattaforma video Vimeo per circa 1,38 miliardi di dollari in un’operazione completamente in contanti. L’accordo, che è previsto si concluda nel quarto trimestre del 2025, porterà Vimeo a diventare una società privata, rimuovendo le sue azioni dalle borse valori.

Bending Spoons è un’azienda italiana specializzata nello sviluppo di applicazioni per dispositivi mobili. È tra i principali sviluppatori di app a livello mondiale, conosciuta per applicazioni come Splice, Remini, StreamYard, WeTransfer, Meetup ed Evernote, che ha acquisito e ristrutturato negli ultimi anni.

L’azienda è apprezzata per la sua capacità di innovare e migliorare prodotti tecnologici, puntando anche sull’uso dell’intelligenza artificiale e ha totalizzato oltre 300 milioni di download delle sue app.

Tra i progetti significativi, Bending Spoons ha sviluppato gratuitamente Immuni, l’app ufficiale italiana per il tracciamento dei contatti durante la pandemia COVID-19. Fondata da giovani ingegneri italiani, la società è cresciuta rapidamente e ha ottenuto riconoscimenti come il premio “Best Workplaces in Italia” e la presenza nella lista FT 1000 delle aziende europee a più rapida crescita.

Pubblicato il 11 Settembre 2025
