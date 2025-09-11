L’italiana Bending Spoons acquista Vimeo per 1,38 Miliardi di dollari
L'azienda di Milano è tra i principali sviluppatori di app a livello mondiale, conosciuta per applicazioni come Splice, Remini, StreamYard, WeTransfer, Meetup ed Evernote
L’italiana Bending Spoons, una delle più grandi società tech europee di sviluppo di app mobili con sede a Milano, ha annunciato l’acquisto della piattaforma video Vimeo per circa 1,38 miliardi di dollari in un’operazione completamente in contanti. L’accordo, che è previsto si concluda nel quarto trimestre del 2025, porterà Vimeo a diventare una società privata, rimuovendo le sue azioni dalle borse valori.
Bending Spoons è un’azienda italiana specializzata nello sviluppo di applicazioni per dispositivi mobili. È tra i principali sviluppatori di app a livello mondiale, conosciuta per applicazioni come Splice, Remini, StreamYard, WeTransfer, Meetup ed Evernote, che ha acquisito e ristrutturato negli ultimi anni.
L’azienda è apprezzata per la sua capacità di innovare e migliorare prodotti tecnologici, puntando anche sull’uso dell’intelligenza artificiale e ha totalizzato oltre 300 milioni di download delle sue app.
Tra i progetti significativi, Bending Spoons ha sviluppato gratuitamente Immuni, l’app ufficiale italiana per il tracciamento dei contatti durante la pandemia COVID-19. Fondata da giovani ingegneri italiani, la società è cresciuta rapidamente e ha ottenuto riconoscimenti come il premio “Best Workplaces in Italia” e la presenza nella lista FT 1000 delle aziende europee a più rapida crescita.
