Lo sportello “Varese Si Muove” cambia sede: dal 2 ottobre apre in via Staurenghi, al Multipiano Sempione

A partire da giovedì 2 ottobre, lo sportello “Varese Si Muove” si trasferirà dalla sede di Via Sacco alla nuova funzionale location in via Staurenghi, al piano terra del parcheggio Multipiano Sempione. Questo cambiamento, frutto della collaborazione tra AVT e Comune di Varese, mira a rendere i servizi più accessibili ai cittadini.

Punto di riferimento in materia di mobilità urbana, trasporti pubblici e servizi AVT, il nuovo sportello garantirà tutte le attività principali: il rilascio di permessi per i residenti e dei “pass Mamme” per donne in gravidanza e neomamme, oltre all’emissione di abbonamenti personalizzati per utenti frequenti, pendolari e lavoratori. Per venire incontro alle esigenze degli utenti, i nuovi orari di apertura al pubblico saranno: il lunedì dalle 12.30 alle 18, il martedì e il mercoledì dalle 8.00 alle 13.30, il giovedì e il venerdì dalle 8.00 alle 13.30 e dalle 14.00 alle 16.00, con un’apertura speciale anche il primo e l’ultimo sabato del mese dalle 9.15 alle 13.30.

“Il nostro obiettivo è sempre stato quello di mettere i cittadini al centro del nostro lavoro. Il trasferimento in un’area centrale e ben collegata come il Multipiano Sempione, unito all’ampliamento degli orari, è un segnale concreto della nostra volontà di rendere il servizio più comodo e accessibile per tutti”, ha dichiarato Luca Carignola, Presidente di AVT.

“Potenziamo ancora di più i servizi attraverso un maggiore accessibilità e comodità dello sportello Varese si Muove – ha detto il sindaco Davide Galimberti – ma AVT è anche un partner per la comunità. In collaborazione con il Comune di Varese, fornisce un servizio completamente gratuito, pensato per i soggetti più fragili: anziani e minori con disabilità. Questo servizio, già molto apprezzato, favorisce l’autonomia e l’inclusione sociale, permettendo lo spostamento dal domicilio verso le strutture ricreative o scolastiche”.

Per dare ancora più valore all’iniziativa, i mezzi AVT sono stati modificati nel design e sono ora facilmente riconoscibili grazie a una nuova grafica.

“I nostri pulmini rinnovati rappresentano il simbolo del nostro impegno, ma il vero cuore di questo servizio sono i nostri autisti e accompagnatori. Offrono agli anziani e ai minori l’opportunità di essere più autonomi e integrati nella comunità, migliorando significativamente la loro qualità di vita” ha sottolineato Luca Carignola, Presidente di AVT.