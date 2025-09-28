“Luci sulla Palestina”: flash mob davanti agli ospedali di Legnano e Magenta per chiedere la pace
Giovedì 2 ottobre alle 21 davanti agli ospedali di Legnano e Magenta si terrà il flash mob “Luci sulla Palestina”, promosso dal personale sanitario per chiedere pace e ricordare i 1.677 operatori sanitari uccisi a Gaza
Si svolgerà giovedì 2 ottobre, alle 21, la mobilitazione nazionale “Luci sulla Palestina – 100 ospedali per Gaza”, che vedrà partecipare anche le comunità di Legnano e Magenta. L’appuntamento sarà davanti agli ospedali delle due città, dove cittadini e personale sanitario si ritroveranno con torce elettriche, lampade e lumini per illuminare simbolicamente la notte di Gaza e ricordare i 1.677 operatori sanitari uccisi durante il conflitto. «Un gesto di memoria collettiva e di solidarietà verso il popolo palestinese – spiegano gli organizzatori -. L’iniziativa nasce proprio dal personale sanitario che ha voluto dare vita a un gesto forte e corale per chiedere la pace e denunciare le conseguenze umanitarie della guerra».
Sono 21 gli Ospedali che hanno aderito all’iniziativa tra questi oltre quello legnanese c’è L’Ospedale di Rho, di Garbagnate Milanese, la Mater Domini di Castellanza, l’Opedale Busto Arsizio e anche l’Ospedale del Ponte di Varese. Un elenco che è in realtà in continuo aggiornamento nel quale appaio anche strutture milanesi come il San Raffaele, il Policlinico, il Sacco e il Niguarda. Ci sono anche i nosocomi di Bergamo, Cremona e Monza.
La manifestazione, che si svolgerà contemporaneamente davanti a numerosi ospedali in tutta Italia, è promossa dalla rete #DigiunoGaza. La lista delle strutture aderenti e il modulo per partecipare sono disponibili sul sito www.digiunogaza.it. Oppure contatta https://chat.whatsapp.com/HTmwufwlGxz3YtTgn3Nryu
