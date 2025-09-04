Luino, l’ospedale riparte dopo l’intervento di manutenzione straordinaria
Terminato senza inconvenienti il lavoro dei tecnici sulla cabina elettrica del "Confalonieri". Il dg della "Sette Laghi" Moreno: «Grazie a tutti coloro che hanno contribuito»
Si è concluso senza alcun inconveniente – spiega in una nota la ASST dei Sette Laghi – l‘intervento programmato sulla cabina elettrica dell’Ospedale di Luino, effettuato questa mattina, giovedì 4 settembre. I lavori di manutenzione straordinaria, che hanno richiesto un’interruzione temporanea dell’energia elettrica, sono stati portati a termine con piena sicurezza, garantendo la continuità dei servizi essenziali e senza creare disagi per pazienti e operatori.
L’intervento è stato gestito grazie al coordinamento delle strutture aziendali coinvolte, che hanno lavorato per minimizzare ogni possibile impatto. Il Direttore Generale dell’ASST dei Sette Laghi, Mauro Moreno, ha espresso un sentito ringraziamento «a tutti coloro che hanno contribuito al buon esito dell’operazione. Un ringraziamento speciale è stato rivolto ai tecnici, operatori sanitari, personale amministrativo e alle istituzioni locali, per l’efficace collaborazione nella gestione e nella comunicazione con la cittadinanza».
«Ancora una volta, il lavoro di squadra ha dimostrato la sua efficacia anche in situazioni delicate come questa» ha sottolineato Moreno, confermando quindi che tutto è filato liscio. Per consentire l’intervento erano state apportate alcune modifiche all’attività di punto prelievi (chiuso tutto il giorno), del CUP (aperto solo al pomeriggio) e dello stesso pronto soccorso.
