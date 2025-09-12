Varese News

Lunghissime code dall’autostrada al centro di Varese. Lavori in corso allo svincolo

Dalle 12 in poi, numerosi pendolari e viaggiatori hanno segnalato tempi di percorrenza prolungati, con code che si sono estese per oltre un chilometro

code autostrada buguggiate

Un venerdì di disagi per gli automobilisti diretti a Varese. Intorno all’ora di pranzo, una lunga coda si è formata sull’autostrada A8, a partire dallo svincolo Buguggiate-Azzate, causando rallentamenti significativi per chi cercava di accedere alla città.

Il motivo? Lavori in corso nei pressi dello svincolo all’altezza di via Gasparotto, che hanno ridotto la carreggiata e rallentato il flusso del traffico. Dalle 12 in poi, numerosi pendolari e viaggiatori hanno segnalato tempi di percorrenza prolungati, con code che si sono estese per oltre un chilometro. La situazione ha creato non pochi disagi.

Pubblicato il 12 Settembre 2025
