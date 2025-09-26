M5S di Busto Arsizio: “Serve una vera riconversione industriale, non un territorio trasformato in polo logistico”

Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Busto Arsizio interviene con decisione sul tema della cosiddetta “riconversione industriale” in atto nel nostro territorio, esprimendo forte preoccupazione per le scelte urbanistiche e produttive che stanno portando alla nascita di nuovi poli logistici a discapito delle attività manifatturiere.

«Non possiamo ignorare – dichiarano i rappresentanti del M5S – che l’economia locale stia attraversando una fase di trasformazione, ma la direzione intrapresa rischia di avere gravi ripercussioni: al posto delle imprese produttive si stanno moltiplicando poli logistici e strutture della grande distribuzione, con pesanti conseguenze su traffico, inquinamento e consumo di suolo in una regione che già detiene tristi primati a livello europeo».

Il Movimento 5 Stelle richiama l’attenzione, in particolare, sui progetti previsti nei comuni di Olgiate Olona e Castellanza, dove sorgerà un grande polo logistico nell’area dismessa dell’ex Montedison. «Si tratta sì di un recupero di area industriale, ma collocato in un contesto urbanistico e viario già critico – sottolinea il M5S –. Inoltre, il progetto non prevede alcuno studio serio sul carico di traffico aggiuntivo che inevitabilmente andrà a gravare su strade e quartieri già al collasso».

Altro punto critico è l’assenza di una Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

Infine, il gruppo rivolge un appello anche alle associazioni imprenditoriali: «Davvero crediamo che riempire il territorio di capannoni logistici possa essere la risposta ai problemi delle nostre imprese? – domandano – Le aziende hanno bisogno di personale qualificato e di politiche che sostengano la competitività, non di un modello economico che genera lavoro precario e sottopagato».

Il M5S di Busto Arsizio ribadisce la necessità di aprire un confronto ampio, sereno e trasparente sul futuro del territorio. “Siamo pronti a portare le nostre proposte e visioni – concludono – per costruire insieme soluzioni sostenibili che tengano conto delle esigenze reali della comunità e delle imprese locali”.