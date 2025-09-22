Varese News

Malnate festeggia i 100 anni di Angelina De Faveri

Attorno alla signora Angelina si sono stretti la figlia Morena, i nipoti Francesco e Valentina, insieme alla direttrice della struttura Antonella De Micheli, allo staff, al sindaco di Malnate Nadia Cannito e all’assessora alle culture Marcia Croci

Una vita lunga un secolo e un traguardo che la comunità ha voluto celebrare con affetto. Sabato la Residenza di Malnate ha festeggiato i 100 anni della signora Angelina De Faveri, originaria di Vedano Olona e ospite della Casa Albergo da quasi dieci anni.

Una festa circondata dall’affetto

Nonostante il cielo grigio e la pioggia battente, l’atmosfera è stata luminosa e calorosa. Attorno alla signora Angelina si sono stretti la figlia Morena, i nipoti Francesco e Valentina, insieme alla direttrice della struttura Antonella De Micheli, allo staff, al sindaco di Malnate Nadia Cannito e all’assessora alle culture Marcia Croci. Tutti hanno voluto esserci per rendere omaggio a una vita lunga e preziosa, condividendo con lei sorrisi, dolci e ricordi.

Una comunità in festa

Tra applausi e commozione, la signora Angelina ha ricevuto l’abbraccio della comunità che da tempo la accompagna nella quotidianità. Un compleanno davvero speciale, che resterà nella memoria di chi ha partecipato e che celebra non solo l’età raggiunta, ma anche il valore della vicinanza e dell’affetto che l’hanno circondata in questa giornata indimenticabile.

Pubblicato il 22 Settembre 2025
