Malpensa, Boeing 737 costretto a un atterraggio d’emergenza per un finestrino rotto

Attimi di tensione oggi pomeriggio all’aeroporto di Malpensa, dove un Boeing 737 proveniente da Djerba, isola della Tunisia, è stato costretto a un atterraggio d’emergenza. L’allarme è scattato intorno alle 18, quando è stato segnalato un finestrino rotto a bordo del velivolo.

La torre di controllo ha immediatamente attivato il protocollo di emergenza, allertando i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso di Areu, che si sono portati in pista in attesa dell’arrivo del volo.

L’intervento dei soccorsi

Il velivolo è riuscito a toccare terra senza difficoltà e l’operazione si è conclusa senza particolari criticità. Nessuno dei passeggeri o dei membri dell’equipaggio ha riportato ferite.

L’allarme è rientrato subito dopo l’atterraggio, consentendo allo scalo varesino di tornare rapidamente alla normale operatività.

Nessuna conseguenza per lo scalo

Grazie alla prontezza dei sistemi di sicurezza aeroportuali, l’emergenza si è risolta senza ulteriori problemi né disagi significativi per il traffico aereo.