Maltempo a Luino: pianta caduta sulla carreggiata, intervengono i vigili del fuoco
Sono intervenuti i vigili del fuoco. Non si registrano feriti né danni a veicoli: la strada è stata riaperta dopo le operazioni di messa in sicurezza
Martedì 2 settembre i temporali che hanno interessato il Varesotto hanno provocato disagi anche a Luino. Alle 9:15 i vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere una grossa pianta caduta sulla sede stradale.
La pianta, sradicata probabilmente dal forte vento e dalla pioggia intensa, ha bloccato il transito veicolare. I vigili del fuoco sono intervenuti con motoseghe e mezzi di sollevamento per liberare la carreggiata e ripristinare la viabilità in sicurezza.
Fortunatamente non si registrano feriti né danni a persone o veicoli. Dopo le operazioni di taglio e rimozione del tronco, la strada è stata riaperta al traffico.
