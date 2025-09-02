Maltempo a Luino: pianta caduta sulla carreggiata, intervengono i vigili del fuoco

Martedì 2 settembre i temporali che hanno interessato il Varesotto hanno provocato disagi anche a Luino. Alle 9:15 i vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere una grossa pianta caduta sulla sede stradale.

La pianta, sradicata probabilmente dal forte vento e dalla pioggia intensa, ha bloccato il transito veicolare. I vigili del fuoco sono intervenuti con motoseghe e mezzi di sollevamento per liberare la carreggiata e ripristinare la viabilità in sicurezza.

Fortunatamente non si registrano feriti né danni a persone o veicoli. Dopo le operazioni di taglio e rimozione del tronco, la strada è stata riaperta al traffico.