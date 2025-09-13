Marco Sommaruga presenta “L’amore universale” a Monteviasco: l’arte incontra la natura
L'opera, che conclude la trilogia dell'amore, sarà installata il 14 settembre presso nell'ex asilo, utilizzando legno locale per esplorare il concetto di amore e spiritualità
Domenica 14 settembre, all’ex asilo di Monteviasco, Marco Sommaruga realizzerà e installerà “L’amore universale”, un’installazione di “art in nature” che conclude la trilogia dell’amore, iniziata con “Un cuore sul Ceresio” e proseguita con “Uomo e Donna”.
Per quest’opera, l’artista utilizzerà legno locale, qualche vite e la propria immaginazione per rappresentare in forma astratta il concetto di amore universale. L’installazione prenderà la forma di un pozzo o un fortino di tronchi spessi e robusti, simbolo della terra o della difesa, con numerosi pezzi di legno inseriti all’interno, uniti o liberi. I tronchi si protendono verso l’alto, formando una “linea verticale, verso lo spirito” (cit. F. Battiato), e simboleggiano lo sforzo di elevarsi al senso della vita, attraverso l’amore per sé stessi e per gli altri.
In parallelo all’installazione, sono previsti anche tre laboratori pratici nel borgo: la realizzazione di mangiatoie invernali per uccelli selvatici a fine settembre, la costruzione di presepi tra ottobre e novembre, e la creazione di nidi artificiali tra dicembre e gennaio.
