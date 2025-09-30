Varese News

Marika Rizzo porta Busto Arsizio sulle passerelle: da Miss Mondo alla Fashion Week

La diciottenne bustese ha sfilato alla Milano Fashion Week dopo l’esperienza del 2024 a Miss Mondo Lombardia

Marika Rizzo

Diciotto anni e un sogno che prende forma. Marika Rizzo, giovane di Busto Arsizio, ha calcato le passerelle della Milano Fashion Week, portando con sé l’orgoglio della sua città. La moda è sempre stata la sua grande aspirazione e oggi, all’età di 18 anni, i primi importanti traguardi stanno arrivando.

Prima della settimana della moda milanese, Marika aveva già partecipato lo scorso anno a Miss Mondo Lombardia, dove ha conquistato il titolo di semifinalista nazionale, un’esperienza che le ha permesso di crescere e di credere ancora di più nelle sue capacità.

«Ho sempre sognato di diventare una modella – racconta – e ringrazio la mia famiglia che mi ha sempre sostenuta in questo percorso». Un sostegno che le ha dato la forza per mettersi in gioco e guardare avanti con determinazione.

(foto sotto a cura di David Coloma su concessione della stessa Marika)

Pubblicato il 30 Settembre 2025
