Marika Rizzo porta Busto Arsizio sulle passerelle: da Miss Mondo alla Fashion Week

Diciotto anni e un sogno che prende forma. Marika Rizzo, giovane di Busto Arsizio, ha calcato le passerelle della Milano Fashion Week, portando con sé l’orgoglio della sua città. La moda è sempre stata la sua grande aspirazione e oggi, all’età di 18 anni, i primi importanti traguardi stanno arrivando.

Prima della settimana della moda milanese, Marika aveva già partecipato lo scorso anno a Miss Mondo Lombardia, dove ha conquistato il titolo di semifinalista nazionale, un’esperienza che le ha permesso di crescere e di credere ancora di più nelle sue capacità.

«Ho sempre sognato di diventare una modella – racconta – e ringrazio la mia famiglia che mi ha sempre sostenuta in questo percorso». Un sostegno che le ha dato la forza per mettersi in gioco e guardare avanti con determinazione.

(foto sotto a cura di David Coloma su concessione della stessa Marika)