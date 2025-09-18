Mediobanca: si dimette l’ad Alberto Nagel. Inizia l’era Mps
Le dimissioni in seguito all'opa di Mps che ha superato il 64,6% del capitale. Le dimissioni diventeranno effettive nell’assemblea del 28 ottobre
Alberto Nagel, storico amministratore delegato di Mediobanca, ha annunciato le dimissioni insieme a quasi tutto il consiglio di amministrazione, in seguito al successo dell’offerta pubblica di acquisto di Mps, che ha superato il 64,6% del capitale. Le dimissioni diventeranno effettive nell’assemblea del 28 ottobre, chiamata a rinnovare il board per il triennio 2026-2028 e ad approvare l’ultimo bilancio della gestione Nagel (utile netto di 1,33 miliardi e dividendo di 1,15 euro per azione).
Intanto Mps, guidata da Luigi Lovaglio, attende i risultati finali dell’offerta: se si arriverà al 90% si procederà al delisting di Mediobanca, altrimenti si valuterà una fusione.
