Varese News

Economia

Mediobanca: si dimette l’ad Alberto Nagel. Inizia l’era Mps

Le dimissioni in seguito all'opa di Mps che ha superato il 64,6% del capitale. Le dimissioni diventeranno effettive nell’assemblea del 28 ottobre

banche

Alberto Nagel, storico amministratore delegato di Mediobanca, ha annunciato le dimissioni insieme a quasi tutto il consiglio di amministrazione, in seguito al successo dell’offerta pubblica di acquisto di Mps, che ha superato il 64,6% del capitale. Le dimissioni diventeranno effettive nell’assemblea del 28 ottobre, chiamata a rinnovare il board per il triennio 2026-2028 e ad approvare l’ultimo bilancio della gestione Nagel (utile netto di 1,33 miliardi e dividendo di 1,15 euro per azione).

Intanto Mps, guidata da Luigi Lovaglio, attende i risultati finali dell’offerta: se si arriverà al 90% si procederà al delisting di Mediobanca, altrimenti si valuterà una fusione.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 18 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.