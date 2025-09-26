Varese News

“Memorie di colori & versi”, a Saronno una mostra per ricordare l’artista Patrizia Mangano

L’esposizione, curata da Antonio De Blasi, raccoglie alcune delle opere più rappresentative dell’artista recentemente scomparsa, in un percorso che intreccia pittura, memoria e poesia

26 Settembre 2025 - 28 Settembre 2025

Prosegue fino a domenica 28 settembre alla Sala Nevera di Casa Morandi a Saronno la mostra “Memorie di colori & versi”, un omaggio all’artista Patrizia Mangano, recentemente scomparsa. L’esposizione, curata da Antonio De Blasi, raccoglie alcune delle opere più rappresentative dell’artista, in un percorso che intreccia pittura, memoria e poesia.

La mostra può essere visitata venerdì 26 settembre, dalle 15.00 alle 19.00; sabato 27 settembre, anche al mattino dalle 9.00 alle 12.30 e al pomeriggio;
domenica 28 settembre, dalle 9.00 alle 12.30.

Ingresso libero

 

