“Memorie di colori & versi”, a Saronno una mostra per ricordare l’artista Patrizia Mangano
Prosegue fino a domenica 28 settembre alla Sala Nevera di Casa Morandi a Saronno la mostra “Memorie di colori & versi”, un omaggio all’artista Patrizia Mangano, recentemente scomparsa. L’esposizione, curata da Antonio De Blasi, raccoglie alcune delle opere più rappresentative dell’artista, in un percorso che intreccia pittura, memoria e poesia.
La mostra può essere visitata venerdì 26 settembre, dalle 15.00 alle 19.00; sabato 27 settembre, anche al mattino dalle 9.00 alle 12.30 e al pomeriggio;
domenica 28 settembre, dalle 9.00 alle 12.30.
Ingresso libero