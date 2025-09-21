Varese News

Mezzo secolo dopo: rimpatriata alla scuola “Locatelli” di Varese

Una classe dell'allora scuola elementare di Masnago si è ritrovato nella giornata di sabato 20 settembre tra foto e ricordi

Sabato 20 settembre è stata una giornata speciale per una classe della scuola primaria “Locatelli” di Varese, nel quartiere di Masnago. Cinquant’anni dopo il loro ultimo giorno sui banchi – quando ancora la scuola era una elementare -, gli ex alunni si sono ritrovati proprio lì dove tutto era cominciato: nella loro vecchia aula. L’occasione è stata una rimpatriata che ha portato indietro nel tempo i partecipanti, tra ricordi, fotografie d’epoca e racconti di vita.

Ad accoglierli, con calore e disponibilità, è stata la referente del plesso di via Nievo, che ha aperto le porte della scuola per questo momento di memoria e condivisione.

Presenti all’appello, con ex alunni che sono arrivati in città anche dall’estero, Frattini, Amati, Bacchetta, Pizzullo, Temperelli, Palma, Riganti, Caldarelli, Bua, Ferraris, Cerri, Campani, Tassone, Risi e Perrucci. Assenti giustificati, ma idealmente presenti, Medizza, Basaglia, Lorenzani, Zagonia, Caula, Moradei e Di Berardino.

21 Settembre 2025
