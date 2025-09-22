Mezzo sospiro di sollievo per Renfro. Freeman volerà negli USA per il visto
Lesione muscolare di primo grado per il pivot, l'ipotesi migliore possibile dopo l'infortunio di Atene. La guardia partirà per gli States giovedì: è fatta per la sua conferma. Contro Reggio Emilia a porte aperte alle 17
Il polpaccio di Nate Renfro, la conferma pressoché ufficiale di Allerik Freeman, l’ultima amichevole precampionato a porte aperte. Agenda ricca in casa Pallacanestro Varese (che intanto ha presentato Max Ladurner e Mauro Villa) di ritorno da Atene quando all’orizzonte inizia a intravvedersi l’avvio del campionato fissato per domenica 5 ottobre.
RENFRO: LESIONE LEGGERA
Il cauto ottimismo delle ultime ore su Nate Renfro ha trovato sponda negli esami strumentali che il pivot – infortunatosi venerdì sera al polpaccio – ha svolto al Centro Beccaria. Il giocatore americano soffre di una lesione muscolare di primo grado, il responso (a questo punto) migliore possibile: lo staff medico ha iniziato a curarlo direttamente in Grecia e proseguirà nei trattamenti. Renfro sarà quindi rivalutato tra una settimana ma a questo punto salgono le possibilità di vederlo in campo a Sassari all’esordio (attenzione: a oggi non è una certezza), partita in cui sarà “ex di turno”.
FREEMAN VERSO IL VISTO
Allerik Freeman sarà la guardia titolare della Openjobmetis Varese. Magari non subito in quintetto (Tazè Moore dà garanzie) visto il minutaggio ancora limitato, ma nei fatti l’americano è in procinto di rendere ufficiale il suo rapporto con la squadra biancorossa. Freeman giocherà mercoledì l’amichevole di Varallo Sesia e poi (giovedì mattina) volerà negli USA per ritirare il giorno successivo il visto con cui potrà restare in Italia per lavoro. Orari alla mano Freeman dovrebbe tornare in tempo per l’ultimo test di domenica con Reggio Emilia (vedi sotto) ma il suo impiego andrà valutato dopo tante ore di aereo in tre giorni.
PORTE APERTE CON REGGIO
Sciolti gli ultimi dubbi di concerto con la Reggiana, l’amichevole di domenica 28 sarà a porte aperte e quindi disputata alla Itelyum Arena. L’orario concordato è quello delle 17 e le modalità di ingresso saranno identiche al match con Bergamo: 5 euro per gli abbonati e 10 per gli altri tifosi, a posto unico. La Unahotels intanto è uscita delusa dai preliminari di Champions, battuta da Anversa nella semifinale del tabellone di qualificazione. La squadra dell’ex Woldetensae disputerà quindi la Fiba Europe Cup.
LUCI A MASNAGO
È disponibile il podcast della puntata “zero” di Luci a Masnago, la nostra nuova trasmissione andata in onda giovedì 18 su Radio Materia con Matteo Bettoni, Francesco Brezzi e Damiano Franzetti. La potete riascoltare qui sotto; prossimo appuntamento il 2 ottobre.
