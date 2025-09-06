Milano, oltre 20mila persone in corteo per il Leoncavallo dopo lo sgombero

Si è svolto sabato 6 settembre, a Milano il corteo nazionale in solidarietà al centro sociale Leoncavallo, sgomberato lo scorso 21 agosto dal capannone di via Watteau occupato da oltre trent’anni. La manifestazione è partita da Porta Venezia dietro lo striscione “Leoncavallo, il sogno dell’alternativa”, con la partecipazione di decine di migliaia di persone provenienti da tutta Italia.

Poco prima delle 15 si sono uniti i collettivi antagonisti e gli studenti guidati dal centro sociale Cantiere, partiti in corteo già alle 13 da piazza Duca d’Aosta. Lungo il percorso, passando per la circonvallazione fino a Porta Romana, non sono mancati momenti di tensione: un gruppo di manifestanti ha lanciato petardi e uova verso le forze dell’ordine che presidiavano la Prefettura in corso Monforte, prima di rientrare nel corteo.

Secondo l’accordo con la Questura, la marcia non ha potuto raggiungere piazza Duomo ma si è conclusa in piazza Fontana attorno alle 17, anche se una parte dei partecipanti ha poi proseguito verso il Parco Sempione, dove al Teatro Burri si apre oggi la 17ª edizione del festival antirazzista “Abba Vive”, dedicato alla memoria di Abdul William Guibre, ucciso a sprangate nel 2008 a Milano.

Alla manifestazione hanno preso parte anche figure politiche e associative: in piazza il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, il segretario metropolitano del Pd Alessandro Capelli, esponenti locali della coalizione Avs e il presidente dell’Anpi Milano Primo Minelli, esponenti del mondo della spettacolo da Gabriele Salvatores a Claudio Bisio e Paolo Rossi.

Non sono mancate critiche dure. Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia Christian Garavaglia ha dichiarato: «Il Leoncavallo non è una città autonoma che può vivere di privilegi. Milano vive nella legalità, giù le mani da proprietà e decoro urbano. Non è tollerabile che una minoranza agisca al di sopra delle regole».