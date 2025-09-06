Minaccia l’amico con un machete dopo una lite: 40enne denunciato a Verbania
Il machete è stato sequestrato e per l’uomo è scattata una denuncia a piede libero per minaccia aggravata
Un litigio tra amici rischia di trasformarsi in tragedia a Verbania, dove un uomo è stato denunciato dai Carabinieri per aver minacciato con un machete un suo conoscente. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi e ha visto l’intervento della Sezione Radiomobile della Compagnia di Verbania.
La lite al telefono e l’incontro sotto casa
Tutto ha avuto origine da una discussione telefonica tra due uomini, entrambi residenti a Verbania, che si conoscevano da tempo. Al termine della chiamata, rimasta senza chiarimenti, uno dei due – un 41enne – ha deciso di recarsi personalmente a casa dell’amico per provare a ricomporre le tensioni.
Il 40enne, vedendo arrivare il conoscente, è uscito dalla sua abitazione brandendo un machete lungo 50 centimetri e minacciandolo con frasi di morte.
L’intervento dei Carabinieri
Spaventato dalla scena, il 41enne è immediatamente fuggito a bordo della propria auto e ha contattato il 112, raccontando quanto appena accaduto. I militari sono giunti sul posto in pochi minuti, trovando l’aggressore ancora sulla strada.
Durante i controlli, i Carabinieri hanno rinvenuto il machete utilizzato per la minaccia, che è stato sequestrato. Al termine delle verifiche, per il 40enne è scattata la denuncia a piede libero con l’accusa di minaccia aggravata.
Sequestrato il machete
Il machete, lungo mezzo metro, è stato sottoposto a sequestro penale come previsto in questi casi. Il gesto è stato ritenuto di particolare gravità per le modalità e per la presenza dell’arma.
