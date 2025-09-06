Varese News

Italia/Mondo

Minaccia l’amico con un machete dopo una lite: 40enne denunciato a Verbania

Il machete è stato sequestrato e per l’uomo è scattata una denuncia a piede libero per minaccia aggravata

carabinieri polizia varie

Un litigio tra amici rischia di trasformarsi in tragedia a Verbania, dove un uomo è stato denunciato dai Carabinieri per aver minacciato con un machete un suo conoscente. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi e ha visto l’intervento della Sezione Radiomobile della Compagnia di Verbania.

La lite al telefono e l’incontro sotto casa

Tutto ha avuto origine da una discussione telefonica tra due uomini, entrambi residenti a Verbania, che si conoscevano da tempo. Al termine della chiamata, rimasta senza chiarimenti, uno dei due – un 41enne – ha deciso di recarsi personalmente a casa dell’amico per provare a ricomporre le tensioni.

Il 40enne, vedendo arrivare il conoscente, è uscito dalla sua abitazione brandendo un machete lungo 50 centimetri e minacciandolo con frasi di morte.

L’intervento dei Carabinieri

Spaventato dalla scena, il 41enne è immediatamente fuggito a bordo della propria auto e ha contattato il 112, raccontando quanto appena accaduto. I militari sono giunti sul posto in pochi minuti, trovando l’aggressore ancora sulla strada.

Durante i controlli, i Carabinieri hanno rinvenuto il machete utilizzato per la minaccia, che è stato sequestrato. Al termine delle verifiche, per il 40enne è scattata la denuncia a piede libero con l’accusa di minaccia aggravata.

Sequestrato il machete

Il machete, lungo mezzo metro, è stato sottoposto a sequestro penale come previsto in questi casi. Il gesto è stato ritenuto di particolare gravità per le modalità e per la presenza dell’arma.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 06 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.