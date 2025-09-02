Mobili e accessori in cerca di nuova vita: a Daverio lo “Svuota tutto” delle Mamme in Cerchio

Nel magazzino solidale di via Roma 57, mobili e accessori tornano a nuova vita con prezzi simbolici, per sostenere famiglie e promuovere il riuso. Appuntamento sabato 6 settembre dalle 10.30 alle 12

Una mattinata dedicata al riuso, al riciclo e alla solidarietà. Sabato 6 settembre, dalle 10.30 alle 12, l’associazione Mamme in Cerchio organizza a Daverio l’evento “Svuota tutto” al magazzino mobili di via Roma 57, dove sarà possibile trovare arredi per la casa e accessori per l’infanzia.

Il magazzino di Daverio è interamente gestito dalle volontarie dell’associazione Mamme in Cerchio, che da anni si occupano di dare nuova vita agli oggetti usati. «Sempre più spesso ci vengono offerti mobili, cucine, camere» – racconta Giuliana, responsabile dell’associazione di Azzate – «Dove possibile cerchiamo di incrociare l’offerta con la richiesta, così chi ha bisogno ritira direttamente da chi offre. Spesso però ci occupiamo noi, con i nostri volontari, di ritirare e portare gli oggetti nel nostro magazzino».

Il magazzino sarà aperto sabato mattina, 6 settembre, dalle 10.30 alle 12.00, a disposizione di chi vuole ritirare quanto richiesto o semplicemente curiosare tra ciò che è disponibile. «Abbiamo tanti accessori per la prima infanzia, come carrozzine, trio e seggioloni» – continua Giuliana – «La quantità di mobili ancora in ottimo stato che ci vengono donati ci conferma il valore del riuso e del riciclo».

Il progetto unisce l’attenzione all’ambiente con il sostegno concreto alle famiglie. «Questo progetto solidale ed ecologico ci permette di aiutare tante persone» – conclude Giuliana. I mobili e gli accessori hanno un prezzo “simbolico”, nel rispetto della filosofia che guida da sempre l’associazione di Azzate. Il denaro ricavato sarà utilizzato per aiutare le famiglie in difficoltà.