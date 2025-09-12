Moda, birra, reggae e passioni. Riascolta le puntate di “Chi l’avrebbe mai detto” in podcast
La rubrica “Chi l’avrebbe mai detto” su Radio Materia ha continuato il suo viaggio attraverso le storie di persone che hanno scelto di cambiare vita e seguire nuove passioni. Dal 9 al 12 settembre, le puntate hanno esplorato una varietà di temi, portando alla luce esperienze uniche di trasformazione e creatività.
Abbiamo iniziato con la storia di Silvia Mariotti, che ha parlato di come, dopo una carriera nel marketing, abbia deciso di dare una nuova direzione alla sua vita, aprendo un negozio di moda a Varese dove disegna e crea abiti. La sua è una testimonianza di come la pandemia possa essere stata, per alcuni, un’opportunità per riscoprire passioni dimenticate e reinventarsi.
Poi, abbiamo esplorato il mondo della gastronomia con Aldo Scutteri, chef del ristorante “Lombo Cucinieri” di Barasso, che insieme a Damiano Franzetti di Malto Gradimento ha raccontato l’arte di abbinare la birra artigianale ai piatti. Un’intervista che ha svelato come la birra possa diventare protagonista nei piatti, arricchendo l’esperienza culinaria in modi inaspettati.
Abbiamo anche parlato di musica, con Pindie, fondatore della storica band reggae Hierbamala, che ci ha guidato nel suo percorso musicale, raccontandoci l’evoluzione del reggae in provincia di Varese. Con quasi 30 anni di carriera, la band ha attraversato diverse fasi, ma ha sempre mantenuto viva la passione per la musica come motore del cambiamento.
Stefano Anzini, fotografo di Busto Arsizio, ci ha parlato del suo percorso da tecnico a fotografo d’architettura, raccontando come viaggiando per il mondo e catturando immagini di edifici abbia trovato la sua vera vocazione.
Infine, Walter Colombo, barman esperto, ha condiviso la sua esperienza nel mondo dei gin, con la creazione di “Gin Autentici”, un progetto che personalizza il gin in base alle richieste dei clienti, portando un tocco di originalità nei cocktail bar.
Qui sotto il podcast con le repliche delle interviste che abbiamo fatto questa settimana
