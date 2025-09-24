“Mollo tutto e cambio vita”: la storia di Uberto, dal lavoro di consulente alla passione per le moto

Una carriera nel diritto, una consulenza aziendale internazionale, ma anche una passione immensa per le moto. Uberto Calesella, 31 anni, milanese doc con forti legami nel Varesotto (ha sposato una casciaghese) ha deciso di cambiare vita, lasciando il suo passato professionale per inseguire un sogno: aprire una concessionaria di moto.

Durante l’intervista a Radio Materia, nel programma “Chi l’avrebbe mai detto”, Uberto ha raccontato la sua incredibile trasformazione da dottore in giurisprudenza a proprietario di una concessionaria e officina di moto, svelando le ragioni di questa scelta che ha radicalmente cambiato la sua vita.

Da giurista a concessionario di moto

«Ho cominciato come dottore in giurisprudenza, ma non avvocato – ha scherzato Uberto –, poi ho fatto il praticantato e lavorato nella consulenza aziendale. Per più di cinque anni mi sono immerso nella consulenza per una Big Four (le quattro più grandi società multinazionali di revisione contabile e consulenza a livello mondiale: Deloitte, PwC (PricewaterhouseCoopers), EY (Ernst & Young) e KPMG). Ma la passione per le moto è sempre stata forte. A un certo punto, ho dovuto fare una scelta radicale», ha raccontato. Dopo un periodo di crisi professionale e personale, un periodo difficile dovuto anche alla morte del padre Giorgio, noto avvocato milanese, Uberto ha deciso di lasciare tutto e mettersi in gioco nel mondo delle motociclette.

La nuova sfida

Nel novembre dell’anno scorso, insieme al suo socio Davide, ha fondato una concessionaria di moto, avviando un’impresa che si concentra non solo sullo shopping di moto nuove, ma anche sul restauro di motociclette d’epoca. Un sogno che si è concretizzato in pochi mesi, e già a febbraio 2025, il negozio era pronto a operare. «È stato tutto molto rapido, dalla costituzione della società alla prima vendita. A marzo abbiamo iniziato a lavorare seriamente e a crescere», ha aggiunto Uberto.

Passione e impegno

Ma la scelta di cambiare vita non è stata solo un passo professionale: «L’industria motociclistica è una passione che nasce fin da ragazzo – ha spiegato Uberto – A 15 anni avevo il mio cinquantino e da lì, nel garage di casa trasformata in un vero e proprio laboratorio, è cominciata la mia passione per il restauro e la cura delle moto. Questo è il lavoro che amo, nonostante gli impegni e le difficoltà iniziali».

«Passione e impegno sono essenziali», ha continuato, raccontando anche la sfida di gestire un’attività: «Ho imparato che la passione va gestita, così come il lavoro. Ora che ho aperto la concessionaria Aste e Bilancieri, è difficile trovare un equilibrio, ma è la cosa che più mi soddisfa».

La passione per i viaggi in moto: un’esperienza unica a Dakar

Oltre alla passione per le moto, Uberto ha sempre coltivato il desiderio di viaggiare. Uno dei viaggi più importanti della sua vita è stato il Sahara Desert Challenge, un’esperienza unica che lo ha portato a percorrere tra i 6.000 e i 7.000 km attraverso il Marocco, la Mauritania e il Senegal, ripercorrendo in parte le tracce della Parigi-Dakar.

«Il viaggio è stato incredibile – ha raccontato Uberto – Non si trattava solo di motociclette, ma di esplorare luoghi remoti, luoghi che non avrei mai pensato di visitare. In Senegal, per esempio, entrare a Dakar è stato un momento molto emotivo, mentre attraversare la terra di nessuno tra il Marocco e la Mauritania è stato scioccante».

Aggiungendo ancora: «Non era solo un viaggio in moto, ma un’esperienza che mi ha messo di fronte a una realtà completamente diversa. Non dimenticherò mai l’emozione di viaggiare in un deserto che per me era solo un sogno da bambino».

La vita privata e i progetti futuri

A sorpresa, Uberto ha anche condiviso un’importante novità personale: «Quest’inverno diventerò padre – ha detto sorridendo -. Ora ogni guadagno della concessionaria è destinato a pannolini e a prepararmi per questo nuovo capitolo della mia vita».

Guardando al futuro, Uberto è entusiasta del suo progetto e spera di ampliare l’attività: «Abbiamo già preso un secondo marchio (oltre a Fantic arriverà SWM, con sede a Biandronno) e stiamo cercando di espanderci. Magari in futuro ci saranno altre sedi, chissà, forse anche a Varese. Vediamo dove ci porterà questa strada».

Concludendo

Uberto Calesella ha dimostrato che, quando si segue la propria passione, è possibile trasformare anche una decisione difficile in un’opportunità di crescita. Con la sua concessionaria di moto, ha cambiato non solo la sua carriera, ma anche il suo modo di vivere e affrontare la vita.