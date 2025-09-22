Mondiali di Shanghai, tris varesotto compatto in semifinale

Avanzano compatti in semifinale gli atleti varesotti impegnati ai Mondiali di canottaggio in corso di svolgimento a Shanghai. Le batterie offrono un quadro positivo sia per quanto riguarda Gabriel Soares sia per i fratelli Alice e Giovanni Codato che non tradiscono le attese e centrano il risultato “minimo” atteso sulle acque cinesi.

La prima a gareggiare è stata Alice Codato sul due senza insieme a Laura Meriano. Le azzurre hanno fatto segnare il terzo tempo assoluto delle batterie chiudendo in seconda piazza la propria regata alle spalle della Francia. L’Italia ha remato in testa per 1.800 metri cedendo qualcosa solo nel finale anche a causa del vento: la Romania resta la favorita per la vittoria ma Codato e Meriano stanno mostrando ritmi importanti. La semifinale andrà in scena nella notte italiana tra lunedì 22 e martedì 23: con l’Italia ci saranno Repubblica Ceca, Svizzera, Romania, Gran Bretagna e Danimarca.

Passa con il brivido invece il quattro senza di Giovanni Codato che rema insieme a Nunzio Di Colandrea, Alfonso Scalzone e Davide Comini. Gli azzurri, dopo un avvio non semplice per il vento, sono terzi nella propria batteria dietro a Croazia e Francia. Il buon riscontro cronometrico – nono assoluto – garantisce loro il passaggio del turno. (foto Canottaggio.org)

Regata in controllo invece per il besozzese Gabriel Soares e Niels Torre nel doppio: l’accoppiata italiana si è messa in scia alla fortissima Irlanda, non si è fatta impressionare dalla partenza a razzo della Corea del Sud e con il proprio – buon – passo ha tagliato il traguardo tenendo a distanza l’Estonia, terza forza della regata.

Infine, non hanno preso parte alle regate principali Francesco Pallozzi ed Edoardo Caramaschi (Canottieri Gavirate) volati in Cina nel ruolo di riserve. Entrambi però hanno fatto esperienza iridata partecipando alle gare riservate, appunto, alle riserve: Caramaschi ha gareggiato nel singolo vincendo la prova davanti a Gran Bretagna e Germania; Pallozzi e il genovese Bonamoneta sono invece stati quinti nel due senza.