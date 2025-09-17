Varese News

Muore cadendo nei boschi in Canton Ticino cercatore di funghi italiano di 33anni

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e la Rega che non hanno potuto che constatare la morte del giovane a causa delle gravi ferite riportate

Muore cercatore di funghi italiano in Canton Ticino. Il fatto, come comunica la Polizia cantonale, è avvenuto mercoledì mattina poco prima delle 10 a Carena, frazione del Comune di Sant’Antonino in via della Dogana vi è stato un infortunio in montagna con esito letale.

Un cercatore di funghi 33enne cittadino italiano domiciliato nel Bellinzonese si trovava sopra una parete di roccia. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, l’uomo è scivolato ed è caduto finendo sulla strada sottostante. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e la Rega che non hanno potuto che constatare la morte del 33enne a causa delle gravi ferite riportate.

Pubblicato il 17 Settembre 2025
