Muore cadendo nei boschi in Canton Ticino cercatore di funghi italiano di 33anni
Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e la Rega che non hanno potuto che constatare la morte del giovane a causa delle gravi ferite riportate
Muore cercatore di funghi italiano in Canton Ticino. Il fatto, come comunica la Polizia cantonale, è avvenuto mercoledì mattina poco prima delle 10 a Carena, frazione del Comune di Sant’Antonino in via della Dogana vi è stato un infortunio in montagna con esito letale.
Un cercatore di funghi 33enne cittadino italiano domiciliato nel Bellinzonese si trovava sopra una parete di roccia. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, l’uomo è scivolato ed è caduto finendo sulla strada sottostante. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e la Rega che non hanno potuto che constatare la morte del 33enne a causa delle gravi ferite riportate.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Angelomarchione su Gioia varesina in Olanda: la squadra di "Anima" trionfa alla Color Guard 2025
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
fracode su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.