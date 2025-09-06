Musica, arte e benessere: settembre si accende alla Galleria Boragno di Busto Arsizio

Settembre si apre con un ricco programma culturale alla Galleria Boragno di Busto Arsizio, che propone un intreccio di musica, arte e benessere. Tre appuntamenti da non perdere accompagneranno il pubblico tra emozioni d’ascolto, esperienze artistiche e momenti di pratica interiore.

Si comincia giovedì 18 settembre, alle ore 18.30, con la prima serata del ciclo “Vino, Musica e Vinili”, un progetto nato dalla collaborazione con Bar Franco Enoshop, Pieffe Elettronica e Carù Dischi. Protagonista del primo incontro sarà l’album “Led Zeppelin IV”, capolavoro assoluto del rock, ascoltato per intero, traccia dopo traccia, nel calore del vinile e accompagnato da un calice di vino. A guidare il pubblico in questo viaggio musicale sarà Fabio Villa, con introduzione e commenti all’ascolto. L’ingresso è libero.

Il percorso proseguirà con altri due appuntamenti: mercoledì 23 ottobre si riascolterà “Some Girls” dei Rolling Stones, il disco crossover che ha definito una nuova fase della band e ne ha consolidato il mito. Infine, mercoledì 13 novembre, sarà il turno di “Animals” dei Pink Floyd, un’opera inizialmente sottovalutata ma molto amata dai fan, da riscoprire in tutta la sua attualità.

Il giorno successivo, venerdì 19 settembre alle ore 18.00, spazio all’arte con l’inaugurazione della mostra personale di Cristina Stellini, intitolata “Dalla poesia alla scrittura – I colori di un racconto poetico”. L’artista di Busto Arsizio presenta un’esposizione intensa e originale, in cui fonde linguaggi diversi: la parola scritta e la pittura si intrecciano fino a generare un’esperienza sensoriale completa. La sua è una ricerca verbovisuale che si traduce in un abbraccio sinestetico, capace di trasportare il visitatore in un percorso emotivo e cromatico profondamente coinvolgente.

Durante il vernissage interverrà anche il curatore della mostra, Damiano Grassi, che introdurrà le opere e l’approccio artistico di Stellini. La mostra resterà aperta fino a domenica 28 settembre, con apertura nei giorni di giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 19.00, e sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00.

Cristina Stellini, classe 1968, ha alle spalle una lunga esperienza nel mondo dell’arte. Laureata in materie letterarie, ha insegnato per anni al liceo artistico P. Candiani. Il 2025 l’ha vista protagonista in numerose esposizioni, tra cui due mostre internazionali a Dubai e Pechino per Art Intercontinental Tour, la partecipazione al Premio Internazionale Arti Visive Giotto a Firenze e tre eventi Concept Art Brera a Miasino e Milano.

Nel frattempo, da martedì 9 settembre, riprende anche il corso di Yoga Terapeutico organizzato all’interno della Galleria Boragno. Le lezioni si svolgeranno in due turni, dalle 18.15 alle 19.15 e dalle 19.30 alle 20.30, offrendo uno spazio settimanale dedicato al benessere fisico e mentale, aperto a partecipanti di tutte le età e livelli di esperienza.

Musica, arte e benessere: la proposta culturale della Galleria Boragno si conferma un punto di riferimento vivace e trasversale nel cuore di Busto Arsizio.