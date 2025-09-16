Galliate Lombardo
Musica live, artigianato, laboratori creativi: a Galliate Lombardo arriva “Gajà!” , il piccolo festival di cose belle
L’evento animerà l’anfiteatro di Galliate Lombardo (situato in via San Lorenzo) nella giornata di sabato 20 settembre, dalle 17.00 alle 24.00
L’estate non è ancora finita e, per ricordarcelo, il Comune di Galliate Lombardo, insieme a TuMiTurbi, organizza la prima edizione di “Gajà!”, il piccolo festival di cose belle che animerà l’anfiteatro di Galliate Lombardo (situato in via San Lorenzo) nella giornata di sabato 20 settembre, dalle 17.00 alle 24.00.
Nel programma tante iniziative per adulti e bambini: musica live, cibo e bere locale, mercatini artigianali, laboratori creativi e area giochi.
“Con Gajà! vogliamo rendere uno spazio sottoutilizzato un luogo di incontro, socialità e valorizzazione dei talenti musicali e artistici, soprattutto giovanili, del nostro territorio” dichiara Anna Agosti, assessora alla cultura del Comune di Galliate Lombardo.
Mercatini artigianali (dalle 17.00 alle 22.00)
Eden Stuff | Accessori e prodotti in paracord
Nym Illustration | Illustrazioni editoriali e grafiche su misura
Mirtilli al Volo | Coltivazione di piccoli frutti, coltivati anche a Galliate Lombardo
Keramô Ceramic | Ceramista varesina
Musica live (dalle 18.00 alle 24.00)
Groove Diggers | Rock&Roll, Soul, R&, Funk
Martina Gil | Indie Pop
Funkr DJ | Vinyl set: groove, funky, 70s beat, elettronica
Laboratori creativi (dalle 17.00 alle 20)
Corso di ceramica con Giulia Bonora di Keramo Ceramiche (previsto dalle 17.30 alle 19; costo €40; massimo 6 persone; iscrizione consigliata via Whatsapp al numero 351 5280248)
Laboratorio con il legno per piccoli aspiranti falegnami (5-12 anni) con La Bottega del Legno (senza prenotazione, costo €5)
Food & Beverage (dalle 17.00 alle 24.00)
TuMiTurbi Varese
Origini Brewery
L’accesso è libero e gratuito. Sarà possibile parcheggiare gratuitamente in p.zza Carlo Alberto Dalla Chiesa (di fianco all’anfiteatro) o in viale Rimembranze (zona cimitero).