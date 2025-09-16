Musica live, artigianato, laboratori creativi: a Galliate Lombardo arriva “Gajà!” , il piccolo festival di cose belle

L’estate non è ancora finita e, per ricordarcelo, il Comune di Galliate Lombardo, insieme a TuMiTurbi, organizza la prima edizione di “Gajà!”, il piccolo festival di cose belle che animerà l’anfiteatro di Galliate Lombardo (situato in via San Lorenzo) nella giornata di sabato 20 settembre, dalle 17.00 alle 24.00.

Nel programma tante iniziative per adulti e bambini: musica live, cibo e bere locale, mercatini artigianali, laboratori creativi e area giochi.

“Con Gajà! vogliamo rendere uno spazio sottoutilizzato un luogo di incontro, socialità e valorizzazione dei talenti musicali e artistici, soprattutto giovanili, del nostro territorio” dichiara Anna Agosti, assessora alla cultura del Comune di Galliate Lombardo.

Mercatini artigianali (dalle 17.00 alle 22.00)

Eden Stuff | Accessori e prodotti in paracord

Nym Illustration | Illustrazioni editoriali e grafiche su misura

Mirtilli al Volo | Coltivazione di piccoli frutti, coltivati anche a Galliate Lombardo

Keramô Ceramic | Ceramista varesina

Musica live (dalle 18.00 alle 24.00)

Groove Diggers | Rock&Roll, Soul, R&, Funk

Martina Gil | Indie Pop

Funkr DJ | Vinyl set: groove, funky, 70s beat, elettronica

Laboratori creativi (dalle 17.00 alle 20)

Corso di ceramica con Giulia Bonora di Keramo Ceramiche (previsto dalle 17.30 alle 19; costo €40; massimo 6 persone; iscrizione consigliata via Whatsapp al numero 351 5280248)

Laboratorio con il legno per piccoli aspiranti falegnami (5-12 anni) con La Bottega del Legno (senza prenotazione, costo €5)

Food & Beverage (dalle 17.00 alle 24.00)

TuMiTurbi Varese

Origini Brewery

L’accesso è libero e gratuito. Sarà possibile parcheggiare gratuitamente in p.zza Carlo Alberto Dalla Chiesa (di fianco all’anfiteatro) o in viale Rimembranze (zona cimitero).