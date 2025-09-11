Musica, un mondo da scoprire: Rock Camp presenta i nuovi corsi a Ceriano Laghetto

Durante l’open day in programma il 13 e 27 settembre i partecipanti avranno la possibilità di fare gratuitamente una lezione di prova su diversi strumenti. Come prenotare

Sabato 13 e mercoledì 27 settembre, dalle 15.30 alle 18.30, la Sala Banda di Ceriano Laghetto (in piazza Lombardia) ospiterà l’open day del Rock Camp, la scuola di musica che in questi anni ha avvicinato tantissimi bambini e ragazzi ma anche adulti al mondo musicale.

Un’ampia offerta di corsi per tutti i gusti

Durante l’Open Day, i partecipanti avranno la possibilità di fare gratuitamente una lezione di prova su diversi strumenti. Il programma include corsi di flauto, clarinetto, sax, tromba, violino, chitarra classica e elettrica, pianoforte e tastiere, basso elettrico, batteria e percussioni con diversi livelli sia per chi è alle prime armi, sia per chi ha già esperienza e vuole perfezionarsi.

Come partecipare

La lezione di prova è completamente gratuita e per prenotarsi basta chiamare il numero 338 8103594 o scrivere un’email a lacittasonora@gmail.com. È possibile prenotare fino al 27 settembre, inclusa la lezione di prova.

Per maggiori informazioni e dettagli sui corsi, visitate il sito web www.lacittasonora.it