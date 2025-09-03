MusiCuvia porta a Cuvio la grande energia del gospel con i Greensleeves Gospel Choir

La rassegna MusiCuvia continua con un appuntamento speciale che farà vibrare il cuore del pubblico: domenica 7 settembre alle ore 17.30, nell’Anfiteatro del Parco Comunale di Cuvio, si esibirà il Greensleeves Gospel Choir, uno dei cori gospel più apprezzati e longevi in Italia.

Con passione, intensità e una travolgente energia, i Greensleeves Gospel Choir accompagneranno gli spettatori in un viaggio attraverso le sonorità del gospel, con uno stile originale e performance coinvolgenti capaci di emozionare e far cantare insieme il pubblico.

Clicca e scarica il programma MusiCuvia 2025

Il Greensleeves Gospel Choir nasce nel 1992 su iniziativa di Fausto Caravati, che ha saputo riunire un gruppo di giovani desiderosi di esprimersi attraverso il gospel. In oltre trent’anni di attività il coro ha calcato palcoscenici prestigiosi in Italia e all’estero, con più di 1000 concerti tra chiese, teatri e piazze.

Tra le tappe più significative del loro percorso:

l’esecuzione, per la prima volta in Italia, della Gospel Mass di Robert Ray (1998);

(1998); i concerti di Natale accompagnati da orchestra d’archi (2002);

la pubblicazione di diversi lavori discografici, tra cui The Gospel Train e A Gospel Heart.

Il coro ha avuto anche esperienze straordinarie: nel 2019 ha cantato in Vaticano davanti a Papa Francesco, e nel 2021 alcuni dei suoi coristi hanno accompagnato Andrea Bocelli nel docufilm The Journey lungo la via Francigena. Dal 2023 è protagonista del tour natalizio Christmas Joy, insieme alla Musaico Orchestra.

Oggi il GGC conta 29 coristi, accompagnati a seconda delle occasioni da pianoforte, organo Hammond, soul band, trio jazz o da un’orchestra pop.

L’appuntamento di Cuvio promette di trasformarsi in un momento di grande condivisione e intensità musicale. Le voci e i ritmi del Greensleeves Gospel Choir faranno risuonare l’Anfiteatro del Parco Comunale con la forza e la bellezza del gospel, in un concerto che saprà emozionare e trasmettere speranza ed energia positiva.

Ingresso libero.