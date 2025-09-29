Natura, arte e sostenibilità: si apre la rassegna “Della Natura e dell’Arte”

Varese News

È stata inaugurata domenica 28 settembre a Busto Arsizio la sesta edizione della rassegna “Della Natura e dell’Arte”, un percorso espositivo e culturale dedicato al rapporto tra uomo e ambiente, che proseguirà fino al 9 novembre in tre spazi della città: A&A – Albè & Associati Studio Legale, Cristina Moregola Gallery e Fondazione Bandera per l’Arte.

Tre sedi per un unico sguardo sulla natura

L’apertura ufficiale si è tenuta nella sede dello studio legale Albè & Associati in via Benvenuto Cellini, dove è stata presentata la mostra “Paradigma botanico” di Stefania Pellegatta. L’artista ha costruito un dialogo poetico tra un antico erbario di famiglia e una serie di ritratti di cortecce, licheni e muschi disidratati, incastonati in piccole cornici d’epoca. Un racconto sulla memoria botanica, sul valore dell’archiviazione e sulla bellezza nascosta delle piante. La rassegna prosegue poi negli spazi di via Andrea Costa 29, dove convivono Fondazione Bandera per l’Arte e Cristina Moregola Gallery.

Alla Fondazione Bandera: orti, licheni e archivi ecologici

Due le mostre ospitate dalla Fondazione Bandera: Il tempo di fiorire”, un reportage fotografico di Massimiliano Pescarolo dedicato al progetto sociale Orto Allegria della Fondazione Mike Bongiorno, attivo in spazi condivisi del territorio per promuovere inclusione e benessere attraverso l’orticoltura. “Symbiosis Archive” di Alessandra Piolotto è  un’indagine tra arte, scienza e antropologia sui modi in cui vivono insieme organismi diversi, come i licheni. Il suo lavoro si traduce in un atlante visivo e sonoro fatto di vetro, luce e paesaggi microscopici.

Geometrie frattali e arte astratta con Garbellotto

Alla Cristina Moregola Gallery è invece allestita la personale di Fernando Garbellotto, dal titolo “Frangere”. La mostra esplora la teoria dei frattali, con opere che si moltiplicano per simmetria e struttura, accompagnate da due video realizzati tra il Friuli e Londra: Fractal Net Singing e Fractal Net Dancing.

Incontri, libri e cinema per approfondire

Oltre alle mostre, la rassegna prevede quattro incontri di approfondimento: Sabato 11 ottobre alle 18.30 alla Cristina Moregola Gallery si parla del cinema di Hayao Miyazaki con Andrea Chimento e Paolo Parachini della redazione LongTake. Sabato 25 ottobre alle 18.00, alla Fondazione Bandera, spazio alla natura del territorio con l’incontro “Brughiera: bellezza selvaggia!” a cura di Walter Girardi di Legambiente Bustoverde. Martedì 4 novembre alle 21.00 a Castronno, Materia Spazio Libero ospita Corto e Fieno, festival del cinema rurale, con la proiezione dei corti vincitori dell’edizione 2025. Per tutta la durata della rassegna, la libreria bustocca I Libri e i Giorni propone una selezione di volumi a tema botanico curata dalla libraia Serena Inghilterra.Natura, arte e sostenibilità: la rassegna si apre a Busto Arsizio.

