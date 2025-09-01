Varese News

Economia

Nel 2025 una carta da 500 euro per famiglie con ISEE sotto i 15mila euro: al via la misura INPS “Dedicata a Te”

Complessivamente saranno distribuite oltre un milione di carte (1.157.179), disponibili presso gli uffici postali abilitati. Il primo utilizzo dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2025

carta dedicata a te

È attiva da settembre la nuova edizione della carta “Dedicata a Te”, la misura di sostegno economico per le famiglie con ISEE fino a 15.000 euro. Lo comunica l’INPS con il Messaggio n. 2519 del 1° settembre 2025, in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale relativo al Fondo Alimentare 2025.

500 euro per famiglia da spendere in beni alimentari

La misura prevede l’erogazione di un contributo di 500 euro per ciascun nucleo familiare, da utilizzare per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, con l’esclusione delle bevande alcoliche. Il contributo sarà erogato attraverso una carta elettronica nominativa, prepagata e ricaricabile, distribuita da Poste Italiane tramite Postepay.

Complessivamente saranno distribuite oltre un milione di carte (1.157.179), disponibili presso gli uffici postali abilitati. Il primo utilizzo dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2025: in caso contrario, il beneficio decadrà. Le somme dovranno essere spese interamente entro il 28 febbraio 2026.

Nessuna domanda necessaria: beneficiari individuati automaticamente

Non è necessario presentare domanda. L’INPS selezionerà automaticamente i beneficiari tra i nuclei familiari residenti in Italia con ISEE ordinario in corso di validità e non superiore a 15.000 euro. Restano esclusi coloro che già ricevono altre forme di sostegno al reddito, come Reddito di Cittadinanza, Assegno di inclusione, Carta acquisti, sussidi regionali o comunali, prestazioni di disoccupazione o integrazione salariale.

Il ruolo dei Comuni: elenchi pubblicati online

Entro l’11 settembre 2025, l’INPS metterà a disposizione dei Comuni le liste dei beneficiari tramite un’apposita piattaforma. I Comuni avranno poi 30 giorni per verificare la residenza e l’eventuale incompatibilità con altre misure. Una volta completata la procedura, l’INPS invierà le liste definitive a Poste Italiane per la distribuzione delle carte.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 01 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.