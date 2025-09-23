Varese News

Tempo Libero

Tempo Libero

Nel centro storico di Castiglione Olona c’è “Storieinmusica”

Sabato 27 settembre appuntamento con la “Compagnia degli improbabili” e il loro recital teatrale e musicale con racconti di Daniele Ossola e Simona Blausting

Centro storico di Castiglione Olona
Spettacoli

27 Settembre 2025

Sabato 27 settembre alle ore 17.30 la Ex-sala consiliare di Castiglione Olona (Piazza G. Garibaldi) ospita il recital “STORIEINMUSICA“. Amore, solitudine, potere mal gestito e tutela dell’ambiente sono i temi dei racconti di Daniele Ossola e Simona Blasutig che la  “Compagnia degli improbabili” porta in scena, fondendo realtà e finzione, narrazione parlata e ispirazioni musicali.

Lo spettacolo, patrocinato dal Comune di Castiglione Olona e realizzato con il supporto dell’ArtsolvingStudio°, si terrà nella splendida cornice della Ex-sala consiliare, nel cuore del centro storico con ingresso gratuito.

La “Compagnia degli improbabili”, un gruppo di attori e lettori del basso Verbano, è guidata dalla regia dello stesso Ossola, prolifico autore e coordinatore di laboratori di lettura teatrale e scrittura creativa, conosciuto per i suoi romanzi spesso ambientati tra le sponde del Lago Maggiore e nei territori varesini.

23 Settembre 2025
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.