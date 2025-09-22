Nel prossimo triennio in Lombardia verranno formati meno veterinari e psicologi

Arriva sul tavolo della Conferenza Stato-Regioni la proposta di accordo con cui vengono determinati i fabbisogni formativi di biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri, veterinari e psicologi specialisti per gli anni solari 2025, 2026 e 2027, in applicazione dell’articolo 8 della legge 401/2000.

I numeri complessivi

Le tabelle allegate al provvedimento fissano per il 2025 in 1.061 biologi, 130 chimici, 706 farmacisti, 114 fisici, 411 odontoiatri, 615 psicologi e 615 veterinari gli specialisti da formare nel 2025.

Per il 2026 le cifre complessive riportano 1.031 biologi, 144 chimici, 726 farmacisti, 113 fisici, 400 odontoiatri, 562 psicologi e 554 veterinari.

Nel 2027 sono previsti 1.012 biologi, 137 chimici, 734 farmacisti, 114 fisici, 386 odontoiatri, 580 psicologi e 500 veterinari.

In Lombardia

Biologi nel 2025: 261 – nel 2026 : 261 – nel 2027: 261

Chimici 2025: 5 – nel 2026: 5 – nel 2027 : 5

Farmacisti 2025: 118 – nel 2026: 117 – nel 2027: 117

Fisici nel 2025 35 – nel 2026: 35 – nel 2027: 35

Odontoiatri nel 2025: 127 – nel 2026 127 – nel 2027: 127

Psicologi nel 2025 184 – nel 2026 178 – nel 2027: 178

Veterinari – nel 2025 : 132 – nel 2026: 96 – nel 2027: 51

Un ulteriore dettaglio riguarda la ripartizione per singola scuola di specializzazione.

Per i biologi, ad esempio, il fabbisogno più alto è in patologia clinica e biochimica clinica (427 posti nel 2025, 401 nel 2026 e 387 nel 2027), seguito da microbiologia e virologia (circa 250 posti annui) e genetica medica (oltre 140 posti annui). Per i farmacisti spiccano i posti in farmacia ospedaliera, che passano da 465 nel 2025 a 493 nel 2027.

Gli odontoiatri vedono una distribuzione equilibrata tra chirurgia orale, ortognatodonzia e odontoiatria pediatrica, mentre per gli psicologi il fabbisogno è concentrato soprattutto sulla psicologia clinica (oltre 360 posti annui dal 2025 al 2027).