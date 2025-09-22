Varese News

Università

Nel prossimo triennio in Lombardia verranno formati meno veterinari e psicologi

Definita la bozza, che andrà discussa in Conferenza Stato regioni, sul fabbisogno di figure specialiste tra il 2025 e il 2027. In Italia occorrerenno meno biologi e più farmacisti

veterinario

Arriva sul tavolo della Conferenza Stato-Regioni la proposta di accordo con cui vengono determinati i fabbisogni formativi di biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri, veterinari e psicologi specialisti per gli anni solari 2025, 2026 e 2027, in applicazione dell’articolo 8 della legge 401/2000.

I numeri complessivi

Le tabelle allegate al provvedimento fissano per il 2025 in 1.061 biologi, 130 chimici, 706 farmacisti, 114 fisici, 411 odontoiatri, 615 psicologi e 615 veterinari gli specialisti da formare nel 2025.
Per il 2026 le cifre complessive riportano 1.031 biologi, 144 chimici, 726 farmacisti, 113 fisici, 400 odontoiatri, 562 psicologi e 554 veterinari.
Nel 2027 sono previsti 1.012 biologi, 137 chimici, 734 farmacisti, 114 fisici, 386 odontoiatri, 580 psicologi e 500 veterinari.

In Lombardia

Biologi nel 2025: 261 –  nel 2026 : 261 – nel 2027: 261

Chimici      2025: 5 – nel 2026: 5 – nel 2027 : 5

Farmacisti 2025: 118 – nel 2026: 117 – nel 2027: 117

Fisici nel 2025 35 – nel 2026: 35 – nel 2027: 35

Odontoiatri nel 2025: 127 – nel 2026 127 – nel 2027: 127

Psicologi nel 2025 184 – nel 2026 178 – nel 2027: 178

Veterinari – nel 2025 : 132 – nel 2026: 96 – nel 2027: 51

Un ulteriore dettaglio riguarda la ripartizione per singola scuola di specializzazione.
Per i biologi, ad esempio, il fabbisogno più alto è in patologia clinica e biochimica clinica (427 posti nel 2025, 401 nel 2026 e 387 nel 2027), seguito da microbiologia e virologia (circa 250 posti annui) e genetica medica (oltre 140 posti annui). Per i farmacisti spiccano i posti in farmacia ospedaliera, che passano da 465 nel 2025 a 493 nel 2027.

Gli odontoiatri vedono una distribuzione equilibrata tra chirurgia orale, ortognatodonzia e odontoiatria pediatrica, mentre per gli psicologi il fabbisogno è concentrato soprattutto sulla psicologia clinica (oltre 360 posti annui dal 2025 al 2027).

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 22 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.