Nella “Provincia Inferno” debutta Lake Monsters, il podcast che racconta l’hip hop varesino

A Materia, la sede di VareseNews a Castronno, è andato in scena il primo appuntamento di Lake Monsters, il nuovo podcast dedicato alla scena hip hop della provincia di Varese. Un’iniziativa nata come spazio di incontro e di racconto per artisti e collettivi locali dopo la serata di giugno dal titolo Provincia Inferno. In quel caso l’appuntamento di Materia fu un mix tra live dal palco e un talk show.

Protagonisti della puntata inaugurale sono stati i co-organizzatori di Lake Monsters, Blackworld, realtà nata come collettivo e oggi movimento che unisce rapper, produttori, grafici e videomaker attivi soprattutto nell’area del Lago Maggiore.

Dalla provincia alla rete: l’idea del collettivo Blackworld

Insieme ai rapper LaClass e Sickness, i membri della crew – Manteaem, Solo Pedro, Rasotony – hanno raccontato le origini del progetto, nato due anni fa e cresciuto attraverso jam, live e collaborazioni. L’obiettivo è creare connessioni tra artisti della provincia e offrire spazi di confronto, non solo musicali ma anche creativi.

Il podcast rappresenta un tassello in più: un appuntamento a cadenza mensile che punta a diventare punto di riferimento per la scena locale, con possibilità di discussione, networking e, in futuro, anche live dedicati.

Un movimento che dà voce alla provincia

Nel dialogo con i conduttori, Marco Tresca e Jacopo Gaio, e il pubblico (tra gli spettatori anche un partecipe Fabio Kaso) è emerso il valore di avere luoghi e occasioni fisiche per incontrarsi, collaborare e crescere artisticamente, senza doversi spostare necessariamente verso i grandi centri come Milano.

La scelta di rappresentare la provincia diventa parte dell’identità del collettivo: una scena che vuole restare autentica, raccontare il proprio vissuto e trasformare in musica le esperienze legate al territorio.

Spazio agli artisti emergenti

Conclusa la prima serata, Lake Monster continua con un nuovo appuntamento ogni mese, che punta a dare continuità al racconto della scena e ad accogliere sempre più voci della musica rap e hip hop locale.