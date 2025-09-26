Nicolas, il ragazzo della Magari Domani Onlus che ha trasformato il Natale in un libro di fiabe
La sua passione per le luminarie ha fatto un piccolo miracolo: grazie alla collaborazione con Radio Village Network, è nato un libro per ragazzi con storie di elfi e pupazzi di neve. Il ricavato andrà ai ragazzi dell'associazione di Gazzada Schianno
Nicolas ha 19 anni e una passione senza limiti per le luminarie di Natale. Ne ha tantissime, collezionate nel corso del tempo. All’inizio di novembre la sua casa, dentro e fuori, è già pronta per le feste.
Nicolas frequenta la Magari Domani Onlus, l’associazione di Gazzada Schianno che si occupa di ragazzi e adulti con disabilità, accompagnandoli nell’inserimento nel mondo del lavoro e nel percorso verso una vita autonoma. Una realtà che nel tempo è riuscita a creare una rete di rapporti con il territorio, soluzione ideale perché questi ragazzi non vivano isolati dal resto del mondo, “attivo” e “produttivo”.
Ed è proprio grazie a questa apertura verso l’esterno che Nicolas è entrato in contatto con Radio Village Network, storica web radio nata a Bodio Lomnago, che ha deciso di aprire una sede anche a Gazzada Schianno, nei locali della Magari Domani Onlus. Ma ha fatto anche molto di più: ha consegnato ai ragazzi assistiti dalla Magari Domani i microfoni della radio, perché conducessero una trasmissione. E il successo è arrivato. Entusiasmo alle stelle e sempre più ragazzi si sono proposti per andare in onda con programmi di vario genere: sport, tempo libero, attualità.
È così che Nicolas ha conosciuto Stefania Cipolat, conduttrice di Varesinando, trasmissione del mattino di Radio Village Network. “Nicolas, un bel ragazzone, era sempre vestito di rosso – racconta Stefania – Credevo che fosse appassionato di basket e della pallacanestro Varese e invece ho scoperto che amava così tanto il Natale da vestirne i colori quasi tutto l’anno”.
Quando Stefania scopre che Nicolas colleziona luminarie, nasce un’idea: “A Natale 2024 gli ho fatto una promessa, coinvolgendo gli amici più cari: ‘Nicolas, perché non diamo vita ai personaggi delle tue luminarie e scriviamo un libro di racconti per bambini e ragazzi?’“.
E il progetto è diventato carta, disegni e colori: alla Fiera di Varese è stato presentato il libro The Christmas of Nicolas – Il Natale di Nicolas, insieme a Samuele Corsalini, giovane scrittore e influencer varesino. Elfi, scoiattoli, stelle, renne, pinguini, pupazzi di neve sono diventati i protagonisti di otto racconti, scritti da otto amici di Nicolas e di Radio Village Network.
“Il libro è stato tradotto in inglese dalla English Language Centre Varese perché vogliamo che esca dai confini di Varese e insieme stiamo preparando delle presentazioni a cui sarà presente anche Nicolas. Vorremmo andare nelle scuole – spiega ancora Stefania Cipolat – e ovunque lo richiedano”.
Il libro di Nicolas costa 15,60 euro ed è acquistabile su Amazon. Tutti i proventi della vendita andranno ai ragazzi della Magari Domani Onlus.
Un sostegno che arriva proprio nel momento giusto: le forti piogge di questi giorni hanno infatti danneggiato la struttura di via Italo Cremona che ospita l’associazione. “Le bombe d’acqua sono sempre un grosso problema per noi – spiega Andrea Avila, educatore e uno dei fondatori della cooperativa – Ma niente panico: gli amici dell’oratorio di Schianno ci ospiteranno per qualche giorno. Cos’è la vita? Belle persone che ti aiutano a vivere bene! “. E tutto quello che sta accadendo attorno all’associazione lo dimostra.
Così il ricavato del libro aiuterà non solo i progetti della Magari Domani, ma anche a riparare i danni e restituire ai ragazzi uno spazio sereno dove continuare a “diventare grandi”.
