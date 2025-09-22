“Noi li chiamiamo amici”: al Fratello Sole di Busto lo spettacolo con e per i clochard della stazione

Un titolo che è già una dichiarazione d’intenti: “Noi li chiamiamo amici”. Così si intitola lo spettacolo organizzato da Sos Stazione, in collaborazione con l’associazione Mai Paura ODV, che andrà in scena martedì 30 settembre alle ore 21 al Cinema Teatro Fratello Sole di Busto Arsizio, con il patrocinio del Comune. Un evento che intreccia teatro, musica e testimonianze, con l’obiettivo di accendere i riflettori sulla vita dei senza fissa dimora e raccogliere fondi per il progetto “Un tetto ai senza tetto”.

Il programma è variegato e intenso. Sul palco gli attori della compagnia Artenergia, Antonio Margiotta ed Emy Losito, porteranno la pièce “È tutto troppo azzurro”, liberamente tratta dal testo “Zorro, un eremita sul marciapiede”. Seguiranno letture di brani dedicati alla vita dei senza fissa dimora e la condivisione di storie dirette con “Io ce l’ho fatta”, le testimonianze dei clochard che frequentano la stazione.

A chiudere, il concerto dei Mandolinisti Bustesi, prima del gran finale.

“Loro sono te, lo specchio del tuo cuore”

Lo spirito della serata si condensa nelle parole del testo che accompagna la presentazione dell’evento: “Quando attraversi la città li vedi e non li vedi con occhi distratti, come fossero ombre nel paesaggio. (…) Guardali con simpatia, anche se rappresentano la tua fragilità, il castello di carte delle tue sicurezze, la volatilità del tempo, dei rapporti umani, di quello che possiedi e di quello che pensi di essere. Loro sono te, lo specchio del tuo cuore rannicchiato nel silenzio, il tuo respiro mutevole, la tua generosità, le tue mani che afferrano momenti di fuoco e di ghiaccio, la tua paura e il tuo coraggio”.

Il messaggio è forte: le persone senza dimora non sono figure distanti, ma parte viva della nostra stessa umanità, specchio delle nostre fragilità e della nostra forza.

Lo spettacolo, inserito nel programma della 5ª Settimana Francescana, vuole essere un’occasione di incontro e di condivisione, un modo per ridare voce e dignità a chi troppo spesso vive ai margini. L’ingresso è libero, ma la raccolta fondi a favore del progetto “Un tetto ai senza tetto” rappresenta un invito concreto a trasformare la partecipazione in solidarietà.

“Ma non temere – recita ancora il testo – perché sul loro cammino i tuoi piedi diventeranno sempre più leggeri e le paure di ieri si scioglieranno come la brina del mattino, quando la prima ombra sarà tua”.