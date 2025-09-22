“Noi li chiamiamo amici”: al Fratello Sole di Busto lo spettacolo con e per i clochard della stazione
Una serata a più voci, con racconti dalla strada, il contributo dei Mandolinisti Bustesi, un intervento teatrale
Un titolo che è già una dichiarazione d’intenti: “Noi li chiamiamo amici”. Così si intitola lo spettacolo organizzato da Sos Stazione, in collaborazione con l’associazione Mai Paura ODV, che andrà in scena martedì 30 settembre alle ore 21 al Cinema Teatro Fratello Sole di Busto Arsizio, con il patrocinio del Comune. Un evento che intreccia teatro, musica e testimonianze, con l’obiettivo di accendere i riflettori sulla vita dei senza fissa dimora e raccogliere fondi per il progetto “Un tetto ai senza tetto”.
Il programma è variegato e intenso. Sul palco gli attori della compagnia Artenergia, Antonio Margiotta ed Emy Losito, porteranno la pièce “È tutto troppo azzurro”, liberamente tratta dal testo “Zorro, un eremita sul marciapiede”. Seguiranno letture di brani dedicati alla vita dei senza fissa dimora e la condivisione di storie dirette con “Io ce l’ho fatta”, le testimonianze dei clochard che frequentano la stazione.
A chiudere, il concerto dei Mandolinisti Bustesi, prima del gran finale.
“Loro sono te, lo specchio del tuo cuore”
Lo spirito della serata si condensa nelle parole del testo che accompagna la presentazione dell’evento: “Quando attraversi la città li vedi e non li vedi con occhi distratti, come fossero ombre nel paesaggio. (…) Guardali con simpatia, anche se rappresentano la tua fragilità, il castello di carte delle tue sicurezze, la volatilità del tempo, dei rapporti umani, di quello che possiedi e di quello che pensi di essere. Loro sono te, lo specchio del tuo cuore rannicchiato nel silenzio, il tuo respiro mutevole, la tua generosità, le tue mani che afferrano momenti di fuoco e di ghiaccio, la tua paura e il tuo coraggio”.
Il messaggio è forte: le persone senza dimora non sono figure distanti, ma parte viva della nostra stessa umanità, specchio delle nostre fragilità e della nostra forza.
Lo spettacolo, inserito nel programma della 5ª Settimana Francescana, vuole essere un’occasione di incontro e di condivisione, un modo per ridare voce e dignità a chi troppo spesso vive ai margini. L’ingresso è libero, ma la raccolta fondi a favore del progetto “Un tetto ai senza tetto” rappresenta un invito concreto a trasformare la partecipazione in solidarietà.
“Ma non temere – recita ancora il testo – perché sul loro cammino i tuoi piedi diventeranno sempre più leggeri e le paure di ieri si scioglieranno come la brina del mattino, quando la prima ombra sarà tua”.
“Un tetto per i senza tetto”, la campagna di SOS Stazione dopo gli sgomberi a Malpensa
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
DavideCastronno su "Chiediamo ad Anas di abbattere i ruderi all'ingresso di Varese"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.