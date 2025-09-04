“Non smettere mai di lottare. Vivi vivi vivi”. La casa di Chiara inaugura il nuovo podcast su Radio Materia

Radio Materia ha lanciato un nuovo format, Soci All Time, che ha preso il via lunedì 1 settembre alle 16:30. Un progetto nato con la collaborazione di CSV Insubria per dare sempre più valore alle singole realtà del Terzo Settore presenti nella provincia di Varese.

Il primo ospite è stato Marco Cirigliano, fondatore de La Casa di Chiara. La sua storia parte dal 2016, con la nascita della figlia e la successiva scomparsa a pochi mesi di vita. Da quel dolore è nata un’esperienza collettiva: «La Casa di Chiara nasce per lei. Abbiamo deciso di impegnarci per sostenere le pediatrie del territorio e la ricerca scientifica, perché ciò che è successo a noi possa aiutare altri».

L’associazione

In nove anni l’associazione ha realizzato 29 progetti e donato oltre 200mila euro a ospedali come Busto Arsizio, Varese, Legnano e al San Raffaele di Milano: «La nostra missione è fornire macchinari e strumenti alle pediatrie e finanziare la ricerca. Siamo partiti come famiglia e oggi siamo diventati una rete di persone che vogliono fare del bene», ha raccontato Marco Cirigliano.

Le scalate per Chiara

Tra le iniziative più seguite c’è il Motoaperitivo, il raduno motociclistico organizzato insieme al Bumbasina Caffè di Busto: «Ogni luglio la piazza si riempie di moto, musica e solidarietà. È diventato un evento che unisce passione e beneficenza – racconta Cirigiliano – e non mancano bomboniere solidali, serate culturali e concerti, oltre al 5×1000 e alle donazioni spontanee».

Oltre alla raccolta fondi è nato anche un progetto simbolico: ogni anno un gruppo di amici scala una montagna portando con sé la farfalla, simbolo dell’associazione. «È nato da una promessa fatta a Chiara. Non ce l’ha fatta, ma noi ogni anno portiamo la sua farfalla in vetta. È fatica, sacrificio e soprattutto il messaggio di non mollare mai», ha raccontato Cirigliano.

Il motto dell’associazione lo dice chiaramente: “Non smettere mai di lottare. Vivi, vivi, vivi”.

I prossimi appuntamenti

La Casa di Chiara sarà presente il 14 settembre a Busto Arsizio a Cuore Insieme, la giornata dedicata alle associazioni di volontariato. In autunno partirà la campagna di panettoni e pandori solidali, mentre con la Croce Rossa sono previste serate formative sulla disostruzione pediatrica dedicate ai genitori delle scuole bustocche.

Chi vuole sostenere l’associazione può consultare il sito www.lacasadichiara.com o seguirne i canali social Instagram e Facebook.

«La nostra forza è che tante piccole persone possono fare grandi cose insieme», ha concluso Cirigliano ai microfoni di Radio Materia.