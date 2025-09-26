Varese News

Notte delle ricercatrici e dei ricercatori al Museo del Tessile di Busto Arsizio

Un affascinante viaggio nell’arte della colorazione dei tessuti, dalla natura ai giorni nostri. Un percorso dedicato alla colorazione di filati e tessuti, dai pigmenti naturali fino alle sfide e alle innovazioni dei nostri giorni

Il Museo del Tessile e della Tradizione industriale di Busto Arsizio partecipa anche quest’anno alla Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori 2025 con un evento – satellite in programma per domenica 5 ottobre, dalle 15.30 alle 17.30.

Seguendo il tema di questa edizione, “Jump into the future” (un invito a compiere un salto nel domani, esplorando le sfide, le scoperte e le innovazioni che stanno già cambiando il nostro presente), il Servizio di Didattica Museale propone uno speciale appuntamento, dal titolo: JUMP INTO THE COLOR!

Un affascinante viaggio nell’arte della colorazione dei tessuti, dalla natura ai giorni nostri. Un percorso dedicato alla colorazione di filati e tessuti, dai pigmenti naturali fino alle sfide e alle innovazioni dei nostri giorni. Ogni partecipante potrà cimentarsi nell’antico mestiere del tenciù (il “tintore” in dialetto bustocco), approfondendo alcuni aspetti scientifici che si nascondono dietro a una delle più affascinati tecniche di nobilitazione del tessuto.

L’attività è dedicata ai ragazzi a partire dai 12 anni e agli adulti. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili.

Link per le prenotazioni:
https://www.eventbrite.it/e/jump-into-the-color-tickets-1639817411019?aff=oddtdtcreator

