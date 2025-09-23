Nuova frana sulla strada tra Brusimpiano e Porto Ceresio riaperta da poche ore

E’ franata di nuovo la strada del lago tra Brusimpiano e Porto Ceresio.

Riaperta questa mattina attorno a mezzogiorno, con senso unico e semaforo, dopo la bomba d’acqua che ha colpito nel primo pomeriggio di oggi – martedì 23 settembre – il nord del varesotto e in particolare la Valceresio, la strada è ora nuovamente non percorribile perché il fronte della frana si è mosso nuovamente, invadendo il tratto di strada che era appena stato ripulito.

Non si registrano veicoli o persone coinvolte.