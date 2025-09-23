Varese News

Nuova puntata del podcast Occhi di Riso di Alessandra Baruffato su Radio Materia: «Cosa vedi quando mi guardi?»

Prosegue su Radio Materia e sulle piattaforme di streaming audio la serie Occhi di Riso – voci che cambiano la prospettiva, realizzato dall’associazione DAUN

alessandra baruffato

Il quarto episodio del podcast Occhi di Riso – voci che cambiano la prospettiva, dal titolo «Cosa vedi quando mi guardi?», esplora un tema tanto quotidiano quanto invisibile: lo sguardo delle persone di fronte alla disabilità. Quello sguardo che spesso si posa con curiosità, imbarazzo o eccessiva esaltazione, ma raramente con autenticità.

Alessandra Baruffato, mamma di Luna, racconta come, nei primi tempi, quello sguardo le facesse sentire il bisogno di giustificarsi, di spiegare, di proteggere. Oggi, invece, lo vede come un’occasione: una porta che può restare chiusa o aprirsi, se sostenuta da parole, storie e incontri reali.

Invita così a superare l’etichetta e ad allenarsi a vedere davvero la persona, prima di ogni diagnosi o preconcetto.
«Vedere non è puntare gli occhi su qualcosa, ma riconoscere una presenza che chiede spazio, non giudizio», afferma.

L’episodio si chiude con una riflessione netta e incisiva: l’inclusione comincia dagli occhi e finisce nelle mani, in ciò che scegliamo di fare dopo aver guardato. La quarta puntata di Occhi di Riso è disponibile su tutte le principali piattaforme audio e su Radio Materia alle 9, alle 15 e alle 18.

ASCOLTA IL NUOVO EPISODIO DEL PODCAST

Per saperne di più: www.associazionedaun.it

Pubblicato il 23 Settembre 2025
