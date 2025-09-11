Nuova recinzione colorata per il giardino dell’asilo di Bosto a Varese

La nuova recinzione della scuola dell’infanzia Piccinelli Comolli – in via Della Doniga nel quartiere di Bosto a Varese – è il frutto della sinergia tra famiglie e asilo, per il benessere e la sicurezza dei bambini.

Scopo dell’intervento era rendere gli spazi esterni della scuola ancora più sicuri, accoglienti e funzionali per i piccoli alunni che ogni giorno vivono il giardino come luogo di gioco, esplorazione e socialità.

Alla cerimonia erano presenti, assieme al presidente della scuola Lucio Mattaini, la coordinatrice Cristina Bardelli e la segretaria amministrativa Teresa Adornetto, anche tutte le docenti, le educatrici, il personale scolastico e una rappresentanza dei genitori. Ma gli ospiti d’onore sono stati i bambini che hano vissuto l’inaugurazione come una vera e propria festa.

Il progetto si è potuto realizzare grazie al contributo dell’associazione “Amici Scuola dell’Infanzia”, che ha contribuito anche a livello economico per la sostituzione della vecchia recinzione con una struttura moderna, resistente e a norma di sicurezza.

Contestualmente è stato anche sistemato il muretto sottostante, con interventi di consolidamento e tinteggiatura.

«Un piccolo intervento che però ha un grande valore – ha sottolineato Mattaini – Sicurezza decoro e attenzione agli spazi scolastici sono segnali concreti della cura che vogliamo riservare ai nostri bambini e alle famiglie».

L’inaugurazione si è conclusa con un momento di festa, tra palloncini colorati, disegni preparati dai bambini e tanta allegria. Un momento semplice, ma ricco di significato, che ha unito scuola e famiglie nel segno della condivisione e della partecipazione.